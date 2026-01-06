Kiến tạo vị thế, tương lai

L.T.S: 10 tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là những tấm gương có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ở nhiều lĩnh vực.

"Cây cầu số" đặc biệt

Viettel tại Campuchia (Metfone) - nhà mạng viễn thông lớn nhất đất nước Chùa Tháp là "cây cầu số" đặc biệt trong mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27-12-2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho Viettel Global và Metfone của Viettel. Đây là sự ghi nhận cho hành trình 20 năm của một đơn vị viễn thông nội địa vươn lên thành tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Phủ sóng "vùng trắng" của Campuchia

Ông Cao Mạnh Đức, CEO Metfone, cho biết danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ Metfone, mà còn là minh chứng cho sự thành công của triết lý "Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội".

"Danh hiệu này khẳng định rằng Metfone không chỉ đến Campuchia để đầu tư, mà đến để cùng xây dựng, cùng trưởng thành và thắt chặt sợi dây tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây là cột mốc nhắc nhở chúng tôi phải tiếp tục dấn thân để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước" - ông Cao Mạnh Đức chia sẻ.

Viettel chính thức khai trương dịch vụ với thương hiệu Metfone vào tháng 2-2009. Khi đó, thị trường viễn thông Campuchia đã có sự hiện diện của 7 nhà mạng khác. Mobitel khi đó nắm giữ hơn 50% thị phần của xứ sở Chùa Tháp. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm (đến tháng 3-2011), nhà mạng này đã vươn lên vị trí số 1 về thị phần - điều chưa từng có trong lịch sử ngành viễn thông thế giới.

Suốt 17 năm qua, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt và biến động của thị trường, Metfone vẫn giữ vững ngôi dẫn đầu. Đến nay, đơn vị đã nắm giữ hơn 45% thị phần di động với 10,2 triệu thuê bao và chiếm lĩnh 57% thị phần cố định băng rộng. Thành công nhanh chóng và mạnh mẽ của Metfone tại Campuchia đã đặt viên gạch nền móng quan trọng cho niềm tin chiến lược để Viettel đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Công thức "hạ tầng đi trước, kinh doanh đi sau" và chiến lược "lấy nông thôn vây thành thị" là minh chứng cho thành công của tập đoàn này trên thị trường quốc tế chứ không chỉ Việt Nam.

Không đơn thuần là một dự án kinh doanh thông thường, Metfone đóng vai trò ngoại giao kinh tế giữa 2 quốc gia. Trong gần 20 năm đầu tư tại Campuchia, Metfone kiên trì phủ sóng tới những "vùng trắng" - biên giới, nông thôn, hải đảo, nơi điều kiện địa lý khắc nghiệt và hiệu quả thương mại không hấp dẫn. Đã có hơn 500 trạm phát sóng được xây dựng tại những nơi "chỉ có sóng Metfone", bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho người dân.

Metfone hỗ trợ người dân Campuchia tiếp cận các dịch vụ viễn thôngẢnh: VIETTEL

Thắt chặt tình hữu nghị

Metfone cũng đã góp phần quan trọng đưa mật độ điện thoại di động của quốc gia này từ 29% lên 120% và hoàn thành sứ mệnh đưa viễn thông, công nghệ thông tin đến với 97% dân số Campuchia. Công ty được lãnh đạo hai nước đánh giá là cầu nối hữu nghị, ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia.

Đặc biệt, Metfone cũng là "cầu nối" kỹ thuật quan trọng cho mối quan hệ 3 nước Đông Dương thông qua việc triển khai hệ thống cầu truyền hình đường dây nóng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia; hỗ trợ chính phủ điện tử, thúc đẩy tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia. Năm 2017, việc triển khai gói cước Đông Dương ở Campuchia đã xóa bỏ được cước roaming giữa 3 nước Campuchia, Việt Nam, Lào. Gói cước này đã làm giá cuộc gọi giảm 13 lần, SMS giảm 10 lần và tạo nên một hiệu ứng đặc biệt: Liên lạc xuyên biên giới như trong nước, tăng giao thương, tác động sang cả hạ tầng số.

Không ngủ quên trên chiến thắng của dịch vụ viễn thông truyền thống, Metfone đang dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia tại Campuchia. Họ là đối tác tin cậy được Chính phủ Hoàng gia giao trọng trách thực hiện các dự án trọng điểm. Từ một nhà mạng di động, Metfone đã chuyển mình thành một công ty công nghệ (Techco) với hệ sinh thái số toàn diện từ tài chính (eMoney), giải trí (CamID) đến các giải pháp Chính phủ điện tử.

Hồi đầu tháng 12-2025, Campuchia chính thức công bố kế hoạch triển khai mạng 5G, dự kiến dịch vụ sẽ bắt đầu từ năm 2026. Hành trình chuyển dịch từ Telco sang Techco của Metfone tại đất nước Chùa Tháp tiếp tục thể hiện qua hai mảnh ghép chiến lược: TV360 và Metfone Express. Nếu TV360 là cú hích đưa trải nghiệm giải trí số đa nền tảng đến từng ngõ ngách, xóa nhòa khoảng cách tiếp cận thông tin, Metfone Express lại tận dụng chính mạng lưới trạm phát sóng rộng khắp để trở thành "huyết mạch" logistics, khơi thông dòng chảy hàng hóa cho thương mại điện tử.

Để tiếp tục giữ vững vị thế dẫn dắt, Metfone đang thực hiện cuộc cách mạng tự thân: Chuyển dịch mạnh mẽ từ một nhà cung cấp viễn thông thuần túy sang một công ty công nghệ số.

"Chiến lược ưu tiên của Metfone là xây dựng một Hệ sinh thái số toàn diện - nơi công nghệ không còn là sự xa xỉ mà trở thành công cụ đắc lực để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Campuchia đều có thể tối ưu hóa giá trị và nắm bắt cơ hội trong nền kinh tế số" - CEO Metfone thông tin.

Tính nhân văn sâu sắc Ở Campuchia, trong giáo dục, hệ thống quản lý trường học SIS của Metfone đã tiếp cận hơn 600.000 giáo viên và học sinh, cùng với đó là dự án Internet trường học phủ sóng tới 1.400 điểm trường. Trong y tế, các hệ thống Telehealth và quản lý tiêm chủng đã phát huy tác dụng to lớn, đặc biệt trong giai đoạn chống dịch COVID-19. Kể từ khi đến đất nước Chùa Tháp, Metfone đã đóng góp gần 120 triệu USD dành cho an sinh xã hội; hàng chục nghìn ca hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai; tạo việc làm cho gần 50.000 người lao động.

Ông Cao Mạnh Đức, CEO Metfone: "Metfone không chỉ mang đến công nghệ, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Trong suốt hành trình này, chúng tôi luôn giữ vững cam kết: Phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cả hai đất nước, để mỗi kết nối không chỉ là tín hiệu, mà còn là sự gắn kết giữa con người".



