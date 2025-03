Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong trong "tứ đại mỹ nhân" một thời, sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới. Với khả năng diễn xuất tự nhiên, sâu sắc, diễn viên Kiều Chinh đã khẳng định vị trí của mình trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong phim "The Joy Luck Club", thể hiện hình ảnh người mẹ đầy cảm xúc và sự hy sinh, làm rung động trái tim của hàng triệu khán giả. Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim "Chuyện năm Dần" (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với tài tử Marshall Thompson cùng một số diễn viên khác như: Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Long, Năm Châu, Kiều Hạnh… Bà cũng đã tham gia diễn xuất trong bộ phim "Đoạt hồn" của đạo diễn Hàm Trần.

Daniel K. Winn là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và sản xuất. Sinh ra tại Biên Hòa, Việt Nam, ông đã trải qua một hành trình đầy thử thách để trở thành nghệ sĩ và nhà từ thiện được công nhận trên toàn cầu. Với sự sáng tạo không giới hạn, ông đã làm nên tên tuổi qua các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ông còn là một nhà sản xuất tài năng, đã tham gia vào nhiều dự án điện ảnh và nghệ thuật quốc tế.

Năm 2018, ông được phong tước Hiệp sĩ bởi Hoàng thân Waldemar xứ Schaumburg-Lippe, ghi nhận những đóng góp đáng kể của ông cho nghệ thuật và các hoạt động từ thiện.