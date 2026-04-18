HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kiều hối từ khu vực Trung Đông về TPHCM bất ngờ sụt giảm

Thái Phương

(NLĐO) - Dù kiều hối chảy về TPHCM trong quý 1/2026 đạt hơn 2 tỉ USD nhưng vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cuối ngày 18-4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM trong quý I/2026 đạt hơn 2 tỉ USD. Con số này giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết mức giảm của kiều hối trong quý I/2026 phản ánh tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng. 

Chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam.

Đáng chú ý, xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối. Xung đột này làm gia tăng biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động.

"Tại một số quốc gia Trung Đông, nơi có lao động Việt Nam làm việc, hoạt động kinh tế có thể bị gián đoạn cục bộ, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập, qua đó làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Do tỉ trọng kiều hối từ khu vực này không lớn nên tác động chủ yếu mang tính gián tiếp và bổ trợ, không phải là nguyên nhân chính" – bà Liên nhận xét.

Kiều hối từ Trung Đông giảm mạnh tại TPHCM trong qúy I năm 2026 - Ảnh 2.

Kiều hối chảy về TPHCM sụt giảm trong quý đầu năm 2026

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, song một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Cùng với đó, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng phần nào dẫn đến đến quyết định chuyển tiền về nước.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ sau cao điểm chuyển tiền vào giai đoạn cuối năm phục vụ nhu cầu chi tiêu dịp lễ, Tết cũng khiến lượng kiều hối trong quý đầu năm thường có xu hướng giảm.

Theo bà Liên, trong giai đoạn tới, dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước.

Trước đó, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10,34 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Đây là mức kiều hối kỷ lục về TPHCM trong những năm qua.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tại Đồng Nai, tính đến ngày 31-3, kiều hối chủ yếu được chuyển qua các tổ chức tín dụng, đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.

Tin liên quan

Kiều hối về TPHCM lập kỷ lục hơn 10,3 tỉ USD

Kiều hối về TPHCM lập kỷ lục hơn 10,3 tỉ USD

(NLĐO) - Tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 10,34 tỉ USD, mức kỷ lục trong những năm qua.

Kiều hối từ châu Phi đổ về TP HCM tăng đột biến

(NLĐO) – Hơn 5,2 tỉ USD kiều hối chảy về TP HCM trong nửa đầu năm nay. Giá USD ngân hàng tăng tiếp.

Hàng tỉ USD kiều hối đổ về TP HCM chỉ trong 3 tháng

(NLĐO) – Chỉ trong quý I/2025, kiều hối chảy về TP HCM hơn 2,4 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo