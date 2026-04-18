Kiều hối từ khu vực Trung Đông về TPHCM bất ngờ sụt giảm

Cuối ngày 18-4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM trong quý I/2026 đạt hơn 2 tỉ USD. Con số này giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết mức giảm của kiều hối trong quý I/2026 phản ánh tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng.

Chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam.

Đáng chú ý, xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối. Xung đột này làm gia tăng biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động.

"Tại một số quốc gia Trung Đông, nơi có lao động Việt Nam làm việc, hoạt động kinh tế có thể bị gián đoạn cục bộ, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập, qua đó làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Do tỉ trọng kiều hối từ khu vực này không lớn nên tác động chủ yếu mang tính gián tiếp và bổ trợ, không phải là nguyên nhân chính" – bà Liên nhận xét.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, song một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Cùng với đó, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng phần nào dẫn đến đến quyết định chuyển tiền về nước.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ sau cao điểm chuyển tiền vào giai đoạn cuối năm phục vụ nhu cầu chi tiêu dịp lễ, Tết cũng khiến lượng kiều hối trong quý đầu năm thường có xu hướng giảm.

Theo bà Liên, trong giai đoạn tới, dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước.

Trước đó, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10,34 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Đây là mức kiều hối kỷ lục về TPHCM trong những năm qua.