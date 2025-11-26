Kiều Minh Tuấn khó nhận ra khi hóa... chú hề!

Nhà sản xuất "Con kể ba nghe" ngày 26-11 công bố Kiều Minh Tuấn là nam diễn viên chính của phim. Một số hình ảnh tạo hình được tiết lộ, Kiều Minh Tuấn mặc trang phục rực rỡ, gương mặt trang điểm kiểu chú hề.

Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh, khán giả khó nhận ra đây là Kiều Minh Tuấn - nam diễn viên đã có nhiều thành công qua các phim: "Em chưa 18", "Tiệc trăng máu", "Nghề siêu dễ", "Chìa khóa trăm tỉ", "Cô dâu hào môn"…

Kiều Minh Tuấn và tạo hình trong "Con kể ba nghe"

Một chú hề rạp xiếc

Khó có thể nhận ra Kiều Minh Tuấn trong tạo hình này

Nhà sản xuất chưa thông tin chi tiết về nhân vật mà Kiều Minh Tuấn đảm nhận, chỉ hứa hẹn vai diễn của anh sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười nhờ khả năng diễn hài duyên dáng. Bên cạnh đó, anh cũng mang đến những đoạn cảm xúc.

NSND Hoàng Hữu Mười (nghệ danh Phi Vũ) tham gia huấn luyện và cố vấn biểu diễn cho các tiết mục xiếc có trong phim.

"Con kể ba nghe" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo. Phim khai thác đề tài tình cảm gia đình, tình cha con đặt trong bối cảnh nghệ thuật xiếc - một thế giới hiếm khi được khai thác trên màn ảnh rộng Việt.

Phim dự kiến công chiếu đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16.1.1956 - 16.1.2026).