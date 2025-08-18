Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ "rợn tóc gáy" trong Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm tập 4: 12 nghệ sĩ đối mặt nỗi sợ hãi trong biển lửa, mưa rừng và bóng tối!

Chiến sĩ quả cảm thực sự là một chương trình truyền hình đáng xem

Tập 4 Chiến sĩ quả cảm tiếp tục đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc nghẹt thở. Từ bóng tối dưới đáy nước lạnh lẽo, rừng sâu mưa lạnh đến con tàu đang bốc cháy trên sông Sài Gòn, 12 nghệ sĩ nhập vai lần lượt đối diện nỗi sợ lớn nhất của bản thân.

Mỗi người là một câu chuyện riêng - có nước mắt, có tiếng thét, có giây phút bàng hoàng tưởng như gục ngã nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ. Và trên tất cả, họ đã phần nào chạm tới hiện thực khốc liệt của những người chiến sĩ Công an nhân dân, những con người hi sinh thầm lặng để giữ trọn bình yên cho nhân dân.

Với bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước, 12 nghệ sĩ nhập vai lần đầu chạm tới cảm giác vượt qua nỗi sợ mà những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ buộc phải trải qua.

Tại nhiệm vụ này, Kiều Minh Tuấn khóc thét khi chạm phải món đồ lạ dưới nước khiến khán giả rợn tóc gáy. Nam diễn viên ví cảm giác ấy như bản thân đang bước vào một bộ phim kinh dị: "Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng đến như thế nào".

MC Thành Trung kể: "Ở những giây đầu tiên khi tôi lặn xuống, tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng tôi đã cố gắng tự trấn an bản thân và rồi tôi bình tĩnh giữ chặt sợi dây, đi theo hướng của nó để mò tìm đồ vật".

Neko Lê trải lòng: "Trước đây tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn dưới nước, khi đó rất nhiều người dân phàn nàn tại sao lực lượng cứu hộ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thi thể dưới nước. Bây giờ tôi mới hiểu, khi lặn xuống, giữa mênh mông dòng nước, họ không nhìn thấy được gì cả".

Trả lời thắc mắc của Tiến Luật về động lực theo đuổi công việc này hơn chục năm nay, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận tâm sự: "Quá trình làm mình gắn bó với đồng đội, anh em. Và sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cứu người, cảm nhận được ánh mắt, giọt nước mắt của người nhà nạn nhân thì lúc đó còn cảm xúc hơn rất nhiều lần".

Cứu hộ nghẹt thở: Thử thách cứu người khiến nghệ sĩ bật khóc, khán giả rùng mình!

Hàng loạt những bài tập, những thử thách cứu người được đưa ra trong chương trình khiến nghệ sĩ bật khóc, khán giả rùng mình vì khâm phục những người hùng thầm lặng sau cuộc giải cứu nạn nhân giữa rừng mưa, vực thẳm.

Song Luân nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi: "Vừa phải giữ cho nạn nhân an toàn trên đỉnh chóp của vách đá vừa phải xoay băng ca trong không gian rất hẹp. Chỉ cần trượt hay sơ suất một chút là nạn nhân có thể rơi xuống vách đá".

Sau nhiệm vụ nghẹt thở, điều đọng lại trong lòng mỗi nghệ sĩ không chỉ là niềm tự hào khi hoàn thành một bài tập khó, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc giá trị của tình đồng đội.

Từ ánh mắt tiếp sức của đồng đội trong thử thách hiểm trở, đến bàn tay truyền lực kéo băng ca trong mưa lạnh, tất cả đã tạo nên sức mạnh tập thể lớn hơn mọi nỗi sợ. Chính sự kề vai sát cánh ấy đã giúp họ cảm nhận rõ tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ CAND, những con người ngày đêm đối diện hiểm nguy nhưng vẫn giữ vững niềm tin vững vàng và ý chí thép. Và cũng từ đó, các nghệ sĩ nhập vai đã tìm thấy nguồn cảm hứng để sống quả cảm hơn.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành: những tâm sự “say nghề” của người anh hùng khiến ai nấy rưng rưng!

Thượng tá Nguyễn Chí Thành khiến khán giả và các nghệ sĩ nhập vai xúc động bởi lời tâm sự "say nghề" đến mãnh liệt. Người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bộc bạch: "Tôi nguyện làm cái nghề đến khi nào mình già, đến khi nào không còn sức thì thôi".

Mỗi vụ cứu nạn đi qua đều để lại trong lòng người lính cứu nạn cứu hộ nhiều bồi hồi, ám ảnh. Giữa núi rừng âm u, họ phải đánh đổi chính sự sống của mình để đổi lấy một mạng người đã không còn sự sống.

Giải cứu 200 nạn nhân trong chuyến tàu lênh đênh trên sông Sài Gòn, khi diễn tập thực chiến trở thành cuộc chiến sinh tử khiến cho Chiến sĩ quả cảm thực sự trở thành một chương trình truyền hình đáng xem. Đằng sau những giọt mồ hôi và cả nước mắt của 12 chiến sĩ nhập vai, khán giả và chính họ phần nào cảm nhận được hiện thực khốc liệt mà những người chiến sĩ Công an nhân dân phải đối diện trong từng nhiệm vụ.