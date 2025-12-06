HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Huỳnh Nhật Hoa, được biết đến với những vai như Kiều Phong, Quách Tỉnh…, tuyên bố giải nghệ ở tuổi 64.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 6-12 thông tin về Huỳnh Nhật Hoa. Tài tử này đã tham dự một sự kiện ở Hồng Kông (Trung Quốc) và chia sẻ với truyền thông rằng đã nghỉ hưu.

"Về cơ bản, tôi giải nghệ, không còn tham gia bất kỳ chương trình, phim truyền hình hoặc điện ảnh nữa. Tôi đã từ chối tất cả các lời mời từ các nhà sản xuất, đạo diễn. Tôi làm việc trong ngành này nhiều năm và hiểu hoàn cảnh của mình. Tôi không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao nên tốt nhất để lại ấn tượng đẹp cho khán giả" - Huỳnh Nhật Hoa bày tỏ.

“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi - Ảnh 1.

Huỳnh Nhật Hoa hiện tại

“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi - Ảnh 2.

Huỳnh Nhật Hoa trong vai Kiều Phong phim "Thiên Long bát bộ"

Ông cũng động viên những diễn viên trẻ hãy tiến lên, thay thế ông, chinh phục khán giả bằng sức trẻ của mình.

Thông tin này lan tỏa, bên cạnh sự tiếc nuối cũng đã làm bùng phát một cuộc tranh cãi. Những tranh cãi xoay quanh việc thiếu vắng gương mặt trẻ nổi bật có thể thay thế những diễn viên như Huỳnh Nhật Hoa.

Ông cùng những diễn viên cùng thế hệ không chỉ sở hữu kỹ năng diễn xuất tốt mà còn cả sức hút cá nhân độc đáo. Họ tạo được những vai diễn kinh điển, chinh phục khán giả không chỉ ở Trung Quốc mà còn khắp châu Á. Liệu thế hệ kế tiếp của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) có đủ sức tạo dựng lại hào quang của thế hệ trước không vẫn cần thời gian trả lời.

Huỳnh Nhật Hoa đã tham gia trong nhiều phim: "Thiên Long bát bộ", "Anh hùng xạ điêu", "Bến Thượng Hải", "Bích huyết kiếm"…

“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi - Ảnh 3.

Ông tham gia nhiều phim với những vai kinh điển

“Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ, thổi bùng tranh cãi - Ảnh 4.

Tin liên quan

Huỳnh Nhật Hoa lên tiếng trước cáo buộc bất hiếu

Huỳnh Nhật Hoa lên tiếng trước cáo buộc bất hiếu

(NLĐO) - Huỳnh Nhật Hoa, 52 tuổi, nổi tiếng với vai Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ năm 1997 và nhiều phim khác: Nghĩa bất dung tình, Ông chủ trường đua, Bích huyết kiếm... lên tiếng trước những chỉ trích bất hiếu. Tuy nhiên, nam diễn viên này từ chối nói rõ chi tiết vụ việc mà chỉ khẳng định mình không thẹn với lương tâm.

Cuộc sống bình lặng của diễn viên Thiệu Ánh Dương sau khi giải nghệ

(NLĐO) - Xuất hiện mới đây trong một sự kiện cùng với NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Thiệu Ánh Dương - nam chính của "Những nẻo đường phù sa" -thu hút sự chú ý.

Diễn viên Việt Trinh viết tâm thư chính thức giải nghệ

(NLĐO) – Nữ diễn viên, đạo diễn Việt Trinh viết tâm thư trên trang cá nhân thông báo chính thức giải nghệ, không còn là diễn viên và đạo diễn.

giải nghệ tranh cãi Thiên long bát bộ Huỳnh Nhật Hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo