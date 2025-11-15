Kim Dinh - làng nghề làm đẹp mùa xuân

Nghề trồng hoa Tết ở Kim Dinh, phường Long Hương, TP HCM là một nghề truyền thống lâu đời. Không chỉ mang lại thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân mà làng nghề trồng hoa còn tạo nên nét văn hóa đặc trưng của địa phương mỗi dịp Tết đến xuân về.

Những năm 1954-1975, trong hành trình di cư, bà con nông dân các tỉnh như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng… vào Kim Dinh lập nghiệp, họ mang theo cả nghề cổ truyền nơi quê cha đất tổ đến vùng đất mới để mưu sinh. Và làng hoa Kim Dinh cũng hình thành từ đó, đến nay đã tồn tại gần 50 năm, chứng kiến bao thăng trầm của thời gian. Họ là những nghệ nhân chân đất, lặng lẽ vun trồng những chậu hoa rực rỡ sắc màu để làm đẹp cho đời, cho Tết.

Người trồng hoa luôn phải chăm sóc, kiểm tra kỹ lưỡng để hoa nở đúng dịp Tết

Với diện tích khoảng 20 ha của gần 160 hộ, đến nay Kim Dinh vẫn là làng trồng hoa lớn nhất và đẹp nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nổi tiếng cả trong khu vực Đông Nam Bộ về nghề trồng hoa truyền thống.

Dù trồng hoa quanh năm, nhưng vụ lớn nhất vẫn là chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán. Bà con chủ yếu trồng các loại hoa cúc đại đóa, cúc pha lê và hoa hồng. Việc trồng hoa phục vụ thị trường Tết đã đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều hộ dân.

Có kinh nghiệm hơn 30 năm trồng hoa Tết, ông Nguyễn Văn Nam cho biết việc xuống giống thường diễn ra vào đầu tháng 9 âm lịch. Sau khi xuống giống, suốt mấy tháng trời, người trồng hoa luôn phải thức khuya dậy sớm, tưới từng gáo nước, ngắt từng cái nụ, tỉ mẩn như chăm sóc những đứa con tinh thần của mình. Từ việc gieo hạt, chăm sóc, tưới tắm, rồi canh chỉnh ánh sáng, thời tiết để hoa nở đúng vào dịp Tết đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Đó là phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng của từng loại hoa.

"Mọi thứ phải chuẩn không cần chỉnh để hoa nở đúng vào dịp Tết, không sớm, không muộn. Sớm quá thì mất giá, muộn quá thì coi như cả năm công cốc" - ông Nam nói.

Hoa Tết được thương lái đến tận vườn thu mua.

Theo những người trồng hoa lâu năm, công đoạn "chong đèn" là một kỹ thuật then chốt, quyết định sự thành bại của vụ mùa. Vào những tháng cuối năm, khi ngày ngắn đêm dài, nông dân phải dùng ánh sáng điện để "đánh lừa" cây hoa, kéo dài thời gian sinh trưởng, ức chế sự ra nụ sớm, giúp hoa nở rộ đúng dịp Tết.

Nếu đến Kim Dinh thời điểm này, khắp cánh đồng hoa hàng ngàn bóng đèn điện thắp sáng rực rỡ, lấp lánh như một bầu trời sao dưới mặt đất, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, thơ mộng đến lạ thường. Đây cũng là biểu tượng cho sự cần cù, chịu thương chịu khó của người trồng hoa.

Khi những chậu hoa đẹp nhất đã theo chân người bán hàng đi khắp các phố phường là niềm vui của những người nông dân sau một vụ mùa bội thu, là sự hài lòng khi đã góp phần tô điểm cho mùa xuân của mọi nhà. Làng nghề trồng hoa Kim Dinh vì thế không chỉ là nơi làm ra sản phẩm, mà còn là nơi ươm mầm, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.