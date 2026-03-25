Khoa học

"Kim tự tháp 3 mặt” hiện ra trong ảnh NASA chụp hành tinh khác

Anh Thư

(NLĐO) - Cấu trúc hiện lên trong bức ảnh của NASA khá giống kim tự tháp Ai Cập nhưng chỉ có 3 mặt, nằm ở khu vực Candor Chasma của hành tinh láng giềng.

Theo Science Alert, bức ảnh "kim tự tháp 3 mặt" đã gây sốt trên mạng xã hội sau khi nhà làm phim Mỹ Brian Cory Dobbs - một người từng nhiều lần nêu ý tưởng về các công trình nhân tạo trên Sao Hỏa - chia sẻ trên X.

Đó là hình ảnh cắt từ một bức ảnh rộng lớn hơn, chụp bởi tàu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) của NASA.

Nhưng các nhà khoa học khẳng định "kim tự tháp" đó không phải là một bằng chứng về người ngoài hành tinh.

"Kim tự tháp 3 mặt” hiện ra trong ảnh NASA chụp hành tinh khác - Ảnh 1.

"Kim tự tháp 3 mặt" ở hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Theo dữ liệu của NASA, bức ảnh có cấu trúc "kim tự tháp 3 mặt" này chụp một khu vực thuộc Candor Chasma, một thung lũng chập chùng những đồi núi đẹp mắt bị gió bào mòn qua hàng tỉ năm.

Cấu trúc này thực ra đã từng gây chú ý một lần vào năm 2002, khi nhà nghiên cứu độc lập Wilmer Faust chỉ ra nó trong bức ảnh mang mã số E06-00269 do tàu Mars Global Surveyor (MGS) của NASA chụp năm 2001.

Kể từ khi cấu trúc được phát hiện, các tàu quỹ đạo khác cũng đã chụp ảnh khu vực này, đáng chú ý nhất là hình ảnh sử dụng camera HiRISE trên tàu MRO, chính là bức ảnh liên quan đến những tin đồn gần đây.

"Kim tự tháp 3 mặt” hiện ra trong ảnh NASA chụp hành tinh khác - Ảnh 2.
"Kim tự tháp 3 mặt” hiện ra trong ảnh NASA chụp hành tinh khác - Ảnh 3.

Hai bức ảnh mà tàu MGS và tàu MRO của NASA đã chụp khu vực có "kim tự tháp" bí ẩn - Ảnh: NASA

Những hình ảnh độ phân giải cao của HiRISE rất ấn tượng. Nếu bạn thu nhỏ hình ảnh để nhìn toàn cảnh hơn, "kim tự tháp" bắt đầu trông bớt kỳ lạ hơn và giống với bản chất thực sự của nó hơn.

Đó chỉ là một ngọn núi hơi gồ ghề được tạo hình thành khối tứ diện - với 3 mặt có thể quan sát được - bởi chính những lực xói mòn đã hình thành nên các khe núi xung quanh nó.

Thung lũng mà "kim tự tháp" tọa lạc cũng rải rác những cấu tạo địa chất mà các nhà khoa học gọi là " các khối đá nổi", là những cấu trúc đá bị chôn vùi trước đây, bền chắc hơn lớp đá gốc bao quanh chúng, được quá trình xói mòn làm lộ dần theo thời gian.

Những khối đá có khi có đường kính lên tới 1 km, cao hàng chục mét, tạo nên một loạt hình thù độc đáo.

"Kim tự tháp 3 mặt" thực ra không khác mấy so với các cấu trúc dạng kim tự tháp tự nhiên trên Trái Đất.

Một ngọn núi có tên Cerro Tusa ở Colombia cao 457 m, đáy rộng 1,8 km cũng có hình dạng tương tự. Ngoài ra, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc cũng nổi tiếng với một số ngọn núi hình kim tự tháp.

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

(NLĐO) - Trở về Trái Đất năm 1972, tàu Apollo 17 của NASA đã mang về một thứ làm đảo lộn các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc của Mặt Trăng.

