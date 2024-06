Kinh hãi nhóm thanh thiếu niên chạy xe "chẻ" giữa 2 làn đường

Ngày 12-6, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tổ công tác đặc biệt 1311 của đơn vị này đã truy xét, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chạy mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc cho người đi đường.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng giữa đường phố. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 22 giờ ngày 8-6, tại đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, TP Huế, Tổ công tác đặc biệt 1311 của Công an TP Huế tuần tra và phát hiện Trần Nhật H. điều khiển mô tô chở Phạm Văn M. (cùng SN 2009; ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Tổ công tác đã bí mật đuổi theo và bắt giữ được H và M.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và "chẻ" giữa hai làn đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Video công an cung cấp.

Qua khai thác nhanh đối tượng, tổ công tác xác định nhóm này còn có 4 thanh thiếu niên khác, vẫn đang điều khiển mô tô lạng lách trên các tuyến đường của TP Huế nên tiếp tục truy xét. Bốn đối tượngTrần Mậu Nhật C., Hồ Nhật Quang Tr., Nguyễn Văn Chu T., Bùi Nhật H. (cùng SN 2009, ngụ tại thị xã Hương Trà) bị bắt giữ ngay sau đó.

Số thanh thiếu niên này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi gồm không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Công an đã tạm giữ 3 mô tô để xử lý.