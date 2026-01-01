HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Kinh hoàng khoảnh khắc bánh xe sơ-mi rơ-mooc bay thẳng vào 2 người phụ nữ

Ca Linh

(NLĐO) - Bánh xe sơ-mi rơ-mooc văng khỏi xe đang lưu thông, va chạm vào phương tiện và 2 người phụ nữ đang đứng nói chuyện bên đường.

Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip một phụ nữ đang dựng xe mô tô trên vỉa hè để nói chuyện với một phụ nữ khác thì bất ngờ một bánh xe văng ra từ sơ-mi rơ-mooc va vào 2 người. 

Vụ va chạm làm một phụ nữ văng ra xa. Rất nhiều người có mặt tại đó, kể cả trẻ em, đã hốt hoảng la lớn.

Nhiều người bình luận cho rằng đây là tai nạn đáng tiếc và không biết nạn nhân ra sao.

CLIP: Khoảnh khắc bánh xe văng trúng 2 người phụ nữ. Nguồn: Mạng xã hội

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 43 phút ngày 31-12-2025 tại Km 13+300 Quốc lộ 53 (thuộc ấp Long Hiệp, xã Long Hồ).

Thời điểm này, ông N.V.R (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-mooc chở xi măng rời, lưu thông từ hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.

Đến đoạn nói trên thì văng bánh xe trục trước bên trái của sơ-mi rơ-mooc, làm bánh xe lăn qua bên trái đường va chạm vào 2 xe mô tô đang đỗ trên vỉa hè, sau đó tiếp tục va chạm vào bà N.T.T.T. (SN 1982).

Kinh hoàng khoảnh khắc bánh xe sơ-mi rơ-mooc bay thẳng vào 2 người phụ nữ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Kinh hoàng khoảnh khắc bánh xe sơ-mi rơ-mooc bay thẳng vào 2 người phụ nữ - Ảnh 2.

Bánh xe bị văng ra

Bà T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Hai xe mô tô và sơ-mi rơ-mooc bị hư hỏng thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.

