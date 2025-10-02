HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Kình ngư Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á

Đông Linh (theo 11thaac2025)

(NLĐO) – Nguyễn Huy Hoàng hai lần giành chiến thắng ở các cự ly 1.500 m và 800 m tự do, mang về những tấm HCV châu Á hết sức ý nghĩa cho bơi Việt Nam.

Tối 1-10, tại Giải Vô địch bơi châu Á diễn ra tại Ahmedabad (Ấn Độ), Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc về nhất nội dung 800m tự do nam, hoàn thành một cách xuất sắc chỉ tiêu thành tích cho bản thân lẫn đội tuyển bơi Việt Nam tại giải lần này.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á - Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

So tài cùng các đối thủ rất mạnh như Sibirtsev Ilya (Uzbekistan), Xu Haibo (Trung Quốc), Rawat Kushagra (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Thammananthachote (Thái Lan), Tanaka Shun (Nhật Bản)..., Huy Hoàng xuất phát hơi chậm nhưng kịp vượt lên sau 100 m đầu tiên. Anh giữ vững vị trí dẫn đầu này suốt chặng bơi và cán đích sau 7 phút 57 giây 58, giành huy chương vàng. Sibirtsev và Xu Haibo lần lượt về đích chậm hơn kình ngư Việt Nam 2 giây 79 và 4 giây 76.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á - Ảnh 2.

Huy Hoàng nhận HCV cự ly 800 m nam

Trước đó, hôm 29-9, Huy Hoàng cũng đã xuất sắc giành HCV cự ly 1.500m tự do nam và trở thành VĐV bơi Việt Nam đầu tiên giành hai HCV tại Giải Vô địch châu Á. Giới chuyên môn đánh giá, thành tích bùng nổ của Huy Hoàng (cùng nhiều VĐV khác) tại giải lần này một phần do nhóm kình ngư hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản không tham dự. Tuy vậy, nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận khi thành tích nằm trong nhóm dẫn đầu tại ASIAD 19, cụ thể trong khoảng Top 6.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á - Ảnh 3.

Huy Hoàng về nhất cự ly 1.500 m tự do nam

Ở góc độ khác, thành tích tại đấu trường châu lục ghi nhận sự "vô đối" của Huy Hoàng ở hai cự ly sở trường này tại cấp độ Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao quê Quảng Bình hoàn toàn có thể hy vọng tiếp tục giành vàng tại SEA Games 33, không chỉ 800 m, 1.500 m mà còn có thể ở các cự ly bơi tự do 200 m, 400 m cũng như tiếp sức 4x100 m.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á - Ảnh 4.

Tuyển bơi Việt Nam tranh tài giải vô địch châu Á 2025

Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á lần thứ 11 – 2025 quy tụ hơn 1.100 VĐV của 24 đoàn, diễn ra sau 9 năm bị gián đoạn. Thành tích mà các VĐV Việt Nam đạt được mang ý nghĩa lớn, góp phần khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của bơi lội nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, bơi Việt Nam xếp hạng 4 châu Á - Ảnh 5.

Tuyển Việt Nam xếp hạng 4 châu Á

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, các thành viên tuyển bơi Việt Nam cũng gặt hái thành tích khả quan với tổng cộng 15 huy chương, là đoàn Đông Nam Á duy nhất giành được HCV tại giải đấu ở Ấn Độ. Thái Lan chỉ mang về 6 HCĐ, Malaysia giành 2 HCĐ, còn Indonesia và Singapore không cử kình ngư tham dự. Philippines cũng không có huy chương nào.

Ở bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi thống trị với 28 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ hai với 5 HCV, trong khi Hồng Kông - Trung Quốc đứng thứ ba với 3 HCV.

Với 15 huy chương và vị trí thứ 4 toàn châu Á, bơi Việt Nam đã có một kỳ giải thành công nhất trong lịch sử, khẳng định sự tiến bộ và vị thế ngày càng cao của mình trên đường đua xanh khu vực.

Thành tích của tuyển Việt Nam:

HCV: Nguyễn Huy Hoàng – 800 m tự do nam (7 phút 57 giây 58); Nguyễn Huy Hoàng – 1.500 m tự do nam (15 phút 15 giây 01)

HCB: Võ Thị Mỹ Tiên - 200 m tự do nữ (2 phút 01 giây 95); Nguyễn Khả Nhi - 1.500 m nữ (17 phút 23 giây 60); Trần Hưng Nguyên - 400 m hỗn hợp nam (4 phút 20 giây 30); Phạm Thanh Bảo - 100 m ếch nam (1 phút 01 giây 08); Võ Thị Mỹ Tiên - 800m tự do nữ (8 phút 54 giây 43); Nguyễn Huy Hoàng - 400 m tự do nam (3 phút 51 giây 63); Nguyễn Khả Nhi – 400 m tự do nữ (4 phút 25 giây 50)

HCĐ: Phạm Thanh Bảo - 200 m ếch nam (2 phút 12 giây 50); Võ Thị Mỹ Tiên - 400 m hỗn hợp nữ (4 phút 49 giây 81); Võ Thị Mỹ Tiên - 200 m hỗn hợp nữ (2 phút 15 giây 96); Trần Hưng Nguyên - 200 m hỗn hợp nam (2 phút 02 giây 71); Nguyễn Thúy Hiền - 100 m tự do nữ (56 giây 01); Trần Hưng Nguyên/Võ Thị Mỹ Tiên/Phạm Thanh Bảo/ Nguyễn Thúy Hiền – tiếp sức hỗn hợp 4x100 m

Tin liên quan

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Mỹ Tiên là VĐV bơi xuất sắc nhất năm 2024

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Mỹ Tiên là VĐV bơi xuất sắc nhất năm 2024

(NLĐO) - Hai VĐV Huy Hoàng và Mỹ Tiên đã được vinh danh và nhận giải VĐV nam và nữ bơi xuất sắc tại Gala Vinh danh và Trao giải Vietnam Aquatics Awards 2024

ASIAD 19 ngày 28-9: Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ bơi, đạt chuẩn tới Olympic 2024

(NLĐO) – Ngày thi đấu chính thức thứ 5 của đại hội, các cánh quân chủ lực của đoàn Thể thao Việt Nam như bắn súng, bóng bàn, boxing, bóng đá nữ, bơi, thể dục dụng cụ, golf, cờ tướng, thể thao điện tử và taekwondo tiếp tục xung trận với mục tiêu "săn" vàng.

Bơi Việt Nam tìm suất dự Olympic 2024

Kết quả môn bơi tại SEA Games 32 dự kiến sẽ được công nhận là một trong những tiêu chí để xét chuẩn dự Olympic Paris 2024, đây sẽ là cơ hội cho các kình ngư Việt Nam có thể giành quyền tham dự Thế vận hội.

tuyển Việt Nam Ấn Độ Nguyễn Huy Hoàng Phạm Thanh Bảo Trần Hưng Nguyên Võ Thị Mỹ Tiên Giải Vô địch bơi châu Á 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo