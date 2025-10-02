Tối 1-10, tại Giải Vô địch bơi châu Á diễn ra tại Ahmedabad (Ấn Độ), Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc về nhất nội dung 800m tự do nam, hoàn thành một cách xuất sắc chỉ tiêu thành tích cho bản thân lẫn đội tuyển bơi Việt Nam tại giải lần này.



Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

So tài cùng các đối thủ rất mạnh như Sibirtsev Ilya (Uzbekistan), Xu Haibo (Trung Quốc), Rawat Kushagra (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Thammananthachote (Thái Lan), Tanaka Shun (Nhật Bản)..., Huy Hoàng xuất phát hơi chậm nhưng kịp vượt lên sau 100 m đầu tiên. Anh giữ vững vị trí dẫn đầu này suốt chặng bơi và cán đích sau 7 phút 57 giây 58, giành huy chương vàng. Sibirtsev và Xu Haibo lần lượt về đích chậm hơn kình ngư Việt Nam 2 giây 79 và 4 giây 76.

Huy Hoàng nhận HCV cự ly 800 m nam

Trước đó, hôm 29-9, Huy Hoàng cũng đã xuất sắc giành HCV cự ly 1.500m tự do nam và trở thành VĐV bơi Việt Nam đầu tiên giành hai HCV tại Giải Vô địch châu Á. Giới chuyên môn đánh giá, thành tích bùng nổ của Huy Hoàng (cùng nhiều VĐV khác) tại giải lần này một phần do nhóm kình ngư hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản không tham dự. Tuy vậy, nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận khi thành tích nằm trong nhóm dẫn đầu tại ASIAD 19, cụ thể trong khoảng Top 6.

Huy Hoàng về nhất cự ly 1.500 m tự do nam

Ở góc độ khác, thành tích tại đấu trường châu lục ghi nhận sự "vô đối" của Huy Hoàng ở hai cự ly sở trường này tại cấp độ Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao quê Quảng Bình hoàn toàn có thể hy vọng tiếp tục giành vàng tại SEA Games 33, không chỉ 800 m, 1.500 m mà còn có thể ở các cự ly bơi tự do 200 m, 400 m cũng như tiếp sức 4x100 m.

Tuyển bơi Việt Nam tranh tài giải vô địch châu Á 2025

Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á lần thứ 11 – 2025 quy tụ hơn 1.100 VĐV của 24 đoàn, diễn ra sau 9 năm bị gián đoạn. Thành tích mà các VĐV Việt Nam đạt được mang ý nghĩa lớn, góp phần khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của bơi lội nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Tuyển Việt Nam xếp hạng 4 châu Á

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, các thành viên tuyển bơi Việt Nam cũng gặt hái thành tích khả quan với tổng cộng 15 huy chương, là đoàn Đông Nam Á duy nhất giành được HCV tại giải đấu ở Ấn Độ. Thái Lan chỉ mang về 6 HCĐ, Malaysia giành 2 HCĐ, còn Indonesia và Singapore không cử kình ngư tham dự. Philippines cũng không có huy chương nào.

Ở bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi thống trị với 28 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ hai với 5 HCV, trong khi Hồng Kông - Trung Quốc đứng thứ ba với 3 HCV.

Với 15 huy chương và vị trí thứ 4 toàn châu Á, bơi Việt Nam đã có một kỳ giải thành công nhất trong lịch sử, khẳng định sự tiến bộ và vị thế ngày càng cao của mình trên đường đua xanh khu vực.