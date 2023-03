Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (World Aquatics) nhiều khả năng sẽ đưa SEA Games 32 vào danh sách các giải đấu mà thành tích được xét để tính chuẩn dự Olympic Paris 2024. Quyết định này nếu trở thành hiện thực sẽ là điều đáng mừng dành cho môn bơi Việt Nam, các kình ngư sẽ không phải thi đấu tại các giải tuyển chọn quốc tế để xét chuẩn đến Thế vận hội, thay vào đó, nếu đạt thành tích tốt tại đại hội thể thao khu vực cũng mở ra cơ hội chạm tay đến giấc mơ lớn.



Tuyển bơi Việt Nam giành HCV 4x200 m tự do tại SEA Games 31 .(Ảnh: ĐĂNG HẢI)

Tháng 7-2022, FINA (nay là World Aquatics) công bố chuẩn dự Thế vận hội 2024 cho bộ môn bơi. Tại SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV nội dung 1.500 m tự do nam với thông số 15 phút 00 giây 75. Nếu duy trì được thành tích này tại SEA Games 32 sắp tới, Huy Hoàng sẽ đạt chuẩn A dự Olympic Paris 2024.

Không chỉ Huy Hoàng, các kình ngư của Việt Nam sẽ phải nỗ lực cải thiện thành tích đã đạt được ở SEA Games 31 nếu muốn giành suất đến Pháp. Bơi Việt Nam từng có 2 tuyển thủ tham gia tranh tài ở Olympic Tokyo là Nguyễn Huy Hoàng (800 m tự do, 1.500 m tự do) và Nguyễn Thị Ánh Viên (200 m tự do, 800 m tự do nữ). Với việc Ánh Viên đã giải nghệ, Huy Hoàng là niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam hướng đến kỳ Thế vận hội thứ nhì trong sự nghiệp.

Đội tuyển bơi Việt Nam được triệu tập từ tháng 1-2023. Bên cạnh các kình ngư kỳ cựu như Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Hưng Nguyên (Quân đội) và Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý như Quỳnh Như, Thu Thủy (Đồng Nai), Quang Thuấn, Thúy Hiền (Quân đội), Anh Thư (Quảng Bình)...

Ngoài 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 32 và ASIAD 19, việc tìm kiếm cơ hội giành chuẩn chính thức dự Olympic Paris 2024 cũng là nhiệm vụ quan trọng của các kình ngư Việt.