Quốc tế

Kinh tế số Đông Nam Á bùng nổ

Anh Thư

Thương mại điện tử qua video dự kiến chiếm 25% tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử trong năm 2025

Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến vượt mức 300 tỉ USD vào cuối năm 2025, theo một báo cáo thường niên được quỹ đầu tư Temasek (Singapore), hãng Google và Công ty Tư vấn quản lý Bain & Company (đều của Mỹ) công bố hôm 11-11. Con số này cao hơn mức 200 tỉ USD được dự báo trong báo cáo được đưa ra lần đầu tiên cách đây 10 năm.

Qua các năm, báo cáo trên tổng hợp dữ liệu chính từ 6 nền kinh tế số lớn và năng động nhất khu vực là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Sáu quốc gia này đã giúp tổng giá trị hàng hóa (GMV) liên quan đến kinh tế số ở Đông Nam Á trên đà vượt mốc 300 tỉ USD nói trên. Đáng chú ý, theo tờ The Straits Times, báo cáo năm nay đã bổ sung dữ liệu của 4 quốc gia khác là Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar. Nếu tính luôn cả những dữ liệu này, GMV của khu vực đạt 305 tỉ USD.

Theo báo cáo, cả GMV và doanh thu của nền kinh tế số Đông Nam Á đều tăng trưởng ổn định khoảng 15% mỗi năm nhờ sự tham gia ngày càng sâu vào nền kinh tế số và các chiến lược kiếm tiền mới. Đáng chú ý, thương mại điện tử qua video đã phát triển từ một kênh ngách thành lực lượng chủ đạo, dự kiến sẽ chiếm 25% tổng GMV thương mại điện tử trong năm 2025, so với tỉ lệ 5% vào năm 2022. Sự tăng trưởng bùng nổ này được thúc đẩy bởi xu hướng hòa quyện giữa nội dung và thương mại, biến mua sắm trực tuyến thành một trải nghiệm xã hội sống động và giải trí.

Kinh tế số Đông Nam Á bùng nổ - Ảnh 1.

Một buổi livestream bán hàng tại một cửa hàng ở thủ đô Jakarta - IndonesiaẢnh: AP

Trong khi đó, GMV của dịch vụ giao đồ ăn tăng trưởng ổn định (khoảng 14% mỗi năm), qua đó cho thấy thói quen tiêu dùng này đã chuyển từ việc được coi là xa xỉ trở thành thường nhật. Phân khúc giao thông, bao gồm cả dịch vụ gọi xe, cũng tăng trưởng 16%. Các phương tiện tự lái được dự báo sẽ gia tăng và phát triển mạnh trong vòng 3 đến 5 năm tới. Truyền thông bán lẻ cũng tăng trưởng mạnh mẽ khi ranh giới nội dung trở nên mờ nhạt.

Song song đó, hệ sinh thái dịch vụ tài chính số được củng cố và mở rộng. 10 quốc gia ASEAN nói trên đều có hệ thống QR quốc gia và đang chứng kiến mức độ sử dụng rất cao. Trong số này, có 8 thị trường đã cung cấp khả năng tương thích QR xuyên biên giới.

Cũng theo báo cáo, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ tạo điều kiện cho khu vực này bước vào giai đoạn chuyển đổi, đặc biệt khi khu vực có số lượng lớn người dùng internet và sự quan tâm mạnh mẽ đến AI. Hiện có khoảng 700 công ty khởi nghiệp AI đang hoạt động tại Đông Nam Á. Khoảng 30% nguồn vốn tư nhân trong 12 tháng qua đã được rót vào AI. Ngoài ra, một nửa số công ty đầu tư mạo hiểm được khảo sát cho biết hơn 25% danh mục đầu tư tổng thể của họ có AI là sản phẩm cốt lõi. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 71% trong 12 tháng tới.

Ngoài ra, lực lượng lao động ở khu vực đang phát triển mạnh về kỹ năng AI. Theo báo cáo, tỉ lệ lao động đã học cách sử dụng AI trong 6 nền kinh tế số hàng đầu Đông Nam Á lên tới 79%. 

