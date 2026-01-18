HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất

Nguyễn Minh Hải

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng mang nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển đất nước.

Các điểm này không chỉ kế thừa thành tựu mà còn đột phá, phù hợp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Trong xây dựng Đảng, điểm đặc sắc là bổ sung khái niệm "Đảng văn minh", kế thừa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Đây là đột phá lý luận, lần đầu tiên xác định xây dựng Đảng văn minh như nhiệm vụ chiến lược, hệ thống. Văn kiện không chỉ tập trung vào đạo đức mà còn mở rộng sang văn minh, bao gồm dân chủ, minh bạch, tự đổi mới, phù hợp với xã hội số và hội nhập.

Về kinh tế, dự thảo khẳng định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, khai thác vốn, công nghệ. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Giải quyết mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội, với thị trường quyết định phân bổ nguồn lực, Nhà nước kiến tạo, xã hội giám sát. Điểm mới này là bước ngoặt trong tư duy kinh tế, từ coi kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng" (Đại hội XIII) lên "quan trọng nhất", thể hiện sự tự tin vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về văn hóa và con người, văn hóa được coi là "nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn", phát huy bản sắc dân tộc, khơi dậy tự lực, tự cường. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn với hoàn thiện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nâng tầm văn hóa ngang hàng kinh tế, chính trị, từ "nền tảng tinh thần" lên "nguồn lực nội sinh", thể hiện nhận thức sâu sắc hơn về vai trò văn hóa trong kỷ nguyên số…

Những điểm mới này thể hiện sự tiến bộ, khoa học, góp phần đưa Việt Nam vươn mình, thực hiện khát vọng dân tộc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, đất nước phải đối mặt nhiều thách thức. Do đó, cần kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng; kiểm soát chặt chẽ tham nhũng ngay từ xây dựng chính sách, pháp luật; chế độ tiền lương, đãi ngộ phù hợp để "không muốn, không cần tham nhũng"; xây dựng Đảng văn minh, trong sạch, vững mạnh, minh bạch, dân chủ, tiên phong. Phải đột phá về nhân lực, trọng dụng nhân tài, cơ chế cạnh tranh minh bạch, khuyến khích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khắc phục bình quân chủ nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; ưu tiên đầu tư công cho công trình trọng điểm, lan tỏa cao; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính. 

