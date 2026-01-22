HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phòng ngừa, cảnh báo tiêu cực từ sớm, từ xa

Nguyễn Thế - Bảo Trân

Sang nhiệm kỳ mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức.

Thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng,thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón đã trình bày tham luận "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Theo ông Trần Văn Rón, nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp "chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng là bất khả xâm phạm". Bên cạnh việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, cơ quan chức năng còn dựa trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người", "kỷ luật một vài người để cứu muôn người".

Phòng ngừa, cảnh báo tiêu cực từ sớm, từ xa - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận tại Đại hội XIV .Ảnh: TTXVN

Sang nhiệm kỳ mới, theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức. Theo đó, cần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ "xem xét, xử lý" sang "phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính; xây dựng và hoàn thiện về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng" và "không cần tham nhũng". Bên cạnh đó, có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự nghiệp phát triển. 

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đã trình bày tham luận với chủ đề "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực". Theo ông Đặng Văn Dũng, để phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc 3 yêu cầu, 5 trọng tâm, 3 đột phá, với phương châm "kiên trì - quyết tâm - đồng thuận - toàn diện - đột phá".


