Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam 2022 do Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức, diễn ra liên tục từ ngày 22 đến 26-6 tại Trung tâm thương mại GO! Cần Thơ.



Tại đây, 19 gian hàng của 11 tỉnh/thành phố trưng bày, giới thiệu trên 150 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề; các cơ sở sản xuất đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM và tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, tiêu biểu là các gian hàng của Sở Công Thương các địa phương: TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Đồng Nai và gian hàng của đại siêu thị GO!

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP thu hút sự chú ý của quan khách và người tiêu dùng tại lễ khai mạc Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam 2022 sáng 22-6

Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện nhằm tạo điều kiện trao đổi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất sản phẩm chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối với hệ thống siêu thị và thương nhân phân phối trên cả nước.

Đặc biệt, với lưu lượng khách hàng rất lớn đến GO! Cần Thơ trong thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng, sự kiện sẽ là cơ hội tốt để các chủ thể OCOP trực tiếp giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng; giải thích những thắc mắc và tiếp thu góp ý của người tiêu dùng về sản phẩm của mình, từ đó có ý thức nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP trên thị trường.