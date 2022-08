Trong khoảng 2 giờ trao đổi tại lễ kỷ niệm 6 năm chương trình Cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức ngày 27-8, nhiều doanh nhân đã phản ánh về những khó khăn, thách thức mang tính sống còn của doanh nghiệp (DN): Chuyển đổi số.



Nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số không thành công

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Tân Quang Minh (thương hiệu Bidrico), phản ánh thời gian qua, nhiều DN chuyển đổi số không thành công. Một trong những nguyên nhân là DN gặp trở ngại trong việc tìm kiếm đơn vị tư vấn lẫn cung cấp giải pháp chuyển đổi số.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lê Thành (hệ sinh thái Lê Thành), dẫn chứng công ty ông đã một lần thất bại vì lý do này. Ông cho biết: "Công ty ký hợp đồng trị giá 3 tỉ đồng để thực hiện chuyển đổi số trong vòng 1 năm. Chúng tôi từng làm việc với FPT, Viettel nhưng cuối cùng phải chọn đơn vị nhỏ hơn để hợp tác. Lý do chính là họ chịu sửa "cái áo" đã may cho chúng tôi, trong khi những đơn vị lớn chỉ muốn áp cho chúng tôi cái họ đang có".

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp tại lễ kỷ niệm 6 năm chương trình Cà phê doanh nhân Ảnh: DUY PHÚ

Nhưng với đơn vị đã chọn, hợp đồng của Công ty Lê Thành cũng phải dừng lại do phát sinh quá nhiều chi phí so với dự toán ban đầu. Hiện tại, Công ty Lê Thành thuê một đơn vị khác để làm lại. Đúc kết từ chính kinh nghiệm của DN mình, ông Nghĩa lưu ý nhà sản xuất - kinh doanh cần có lộ trình chuyển đổi số, từ việc thuê đơn vị tư vấn đến chuẩn bị nguồn lực, dự trù kinh phí phát sinh.

Trong khi đó, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội DN Nghệ Tĩnh tại TP HCM, nêu thực tế nhiều DN nhỏ và vừa còn dè dặt về chi phí chuyển đổi số vì không biết chi bao nhiêu là đúng "giá thành, giá bán". Theo ông Tuệ, trước hết, DN cần được tư vấn nhận thức số hóa, cần bao nhiêu tiền để thực hiện chuyển đổi số.

Đồng tình ý kiến này, dưới góc độ DN tư vấn chuyển đổi số, ông Phí Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn P.A.T, cho rằng DN nên có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi đưa ra yêu cầu. Nếu không tự đưa ra được yêu cầu thì phải thuê công ty tư vấn, lượng hóa được yêu cầu, chỉ tiêu đối với nhà cung cấp ứng dụng...

Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp

Từ thực trạng chuyển đổi số trong DN hiện nay, nhiều doanh nhân của HUBA kiến nghị lãnh đạo TP HCM có biện pháp tháo gỡ.

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP HCM (HCA), DN muốn thực hiện chuyển đổi số trước tiên phải căn cứ vào túi tiền và nguồn thu của mình, gắn chuyển đổi số với mô hình kinh doanh và giá trị mục tiêu. DN phải chấp nhận tư duy dài hạn, phải tính bằng 3-5 năm để từ đó chuẩn bị nguồn lực cho chuyển đổi số. Trong quá trình đó, DN cần có sự đồng hành, hỗ trợ của nhà nước.

Ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động ETEC; Chủ tịch Hội DN quận Tân Phú, TP HCM - đề xuất thành phố cần có chương trình hỗ trợ cụ thể cho DN chuyển đổi số. Theo ông Toàn, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc để nâng cao tính cạnh tranh của DN Việt. DN nhỏ và vừa thích ứng nhanh nhưng nguồn lực còn hạn chế. Đến nay, chưa có chương trình nào hỗ trợ vốn cho DN thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Lắng nghe ý kiến của các doanh nhân, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho biết năm 2022, thành phố thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện trên 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung vào chính quyền số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính quyền.

"Năm 2022, TP HCM được xếp hạng 3/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số; phát triển kinh tế số của TP HCM cũng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành. Hiện kinh tế số chiếm hơn 14% GRDP của TP HCM, mục tiêu đến năm 2025 tăng lên 25% và đến năm 2030 là 40%. Vì vậy, chính sách và chủ trương của thành phố là tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ kinh tế số" - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM khẳng định.

Ông Lâm Đình Thắng cho hay Chủ tịch UBND TP HCM đã giao Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội DN thành phố, Hội Tin học thành phố tham mưu kế hoạch phát triển chuyển đổi số cho DN thành phố trong thời gian tới. Dự kiến, sắp tới, sở và 2 tổ chức hội này sẽ kết nối các mạng lưới, nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Dự kiến trong thời gian sắp tới, TP HCM cũng sẽ ra mắt cổng chuyển đổi số.