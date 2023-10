Thực tế, những con số tài chính đã nói lên tốc độ tăng trưởng của ACB. Cụ thể, báo cáo quý II-2023 của ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 10.000 tỉ đồng, tăng trưởng gần 11% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 50% kế hoạch đề ra đầu năm.



Mới đây, ACB cũng được ghi nhận trong TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023, TOP 3 ngành ngân hàng do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn và TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh.

Kết quả này dựa trên cơ sở đánh giá và đo lường kết quả kinh doanh trong nhiều năm liên tiếp thông qua các chỉ số tăng trưởng như doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên cổ phiếu, đồng thời được điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững.

Đây chính là những ghi nhận khách quan về năng lực quản trị của ACB nói chung, và tính hiệu quả bền vững của chiến lược kinh doanh của ACB trước những biến số của thị trường.



Theo ACB, nhờ quy trình quản trị rủi ro phù hợp theo hoàn cảnh, tỉ lệ nợ xấu trong quý II của ngân hàng vẫn được đảm bảo ở mức 1,06% - mức thấp hàng đầu thị trường. Tính đến hết quý II-2023, tỉ lệ an toàn vốn và tỉ lệ an toàn vốn cấp một hợp nhất của ACB đều đạt 12,8%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước, dự trữ đủ vùng đệm vốn an toàn cho tình hình hoạt động bình thường và khi thị trường căng thẳng.



Công tác quản lý rủi ro thanh khoản của ACB cũng có vị thế hàng đầu thị trường. Năm 2022, ngân hàng này được tổ chức độc lập công nhận hoàn thành triển khai quy trình đánh giá nội bộ an toàn thanh khoản theo tiêu chuẩn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ILAAP) và quy định Basel III - những chuẩn mực yêu cầu cao về quản trị rủi ro thanh khoản và an toàn vốn.



Tiếp nối thành công trên, trong 2023, ACB tiếp tục là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức độc lập công nhận tuân thủ đầy đủ các quy định Basel II và III trong công tác quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường; theo đó áp dụng các chuẩn mực, thông lệ tiên tiến nhất trên thị trường.

Hoàn thành tuân thủ Basel II, III và ILAAP đối với các rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường đồng nghĩa với việc ACB tiếp tục kiện toàn năng lực quản trị rủi ro ngày một tốt hơn, gia tăng mức độ an toàn, đặc biệt trong điều kiện lãi suất và tỉ giá thị trường biến động mạnh. Nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng và cơ quan giám sát có thêm cơ sở để "cộng điểm" ngân hàng.

Bên cạnh đó, ACB cũng thiết lập mô hình ba tuyến phòng thủ vững chắc, trong đó nhân viên được coi là tuyến phòng vệ thứ nhất. Mỗi nhân viên ACB đều được truyền đạt và có trách nhiệm tuân thủ năm giá trị cốt lõi, trong đó có hai giá trị liên quan đến Quản trị rủi ro là "Chính trực" và "Cẩn trọng", đồng thời liên tục giám sát, báo cáo các nguy cơ rủi ro với bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào.

Đặc biệt, ACB vừa công bố chương trình phát triển bền vững theo tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) là một nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mình. Riêng đối với yếu tố Quản trị (Governance) đã được ACB thực hiện từ những ngày đầu thành lập, trong đó phát triển an toàn và hiệu quả là mục tiêu hàng đầu của quản trị rủi ro.