Sáng 21-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam.



Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; lãnh đạo UBND, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi; các hãng hàng không, chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền Trung và đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế…

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì hội nghị ở đầu cầu Quảng Nam

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Quảng Nam, cho biết Quảng Nam là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển du lịch. Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong giai đoạn 2015-2019, du lịch Quảng Nam đạt tốc độ phát triển khá ấn tượng với kết quả năm 2019 đón gần 8 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm trên 60%.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến du lịch rất nặng nề trong 2 năm qua. Đặc biệt, 2021 là năm vô cùng khó khăn đối với ngành du lịch. Tại Quảng Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách du lịch giảm mạnh, chỉ đạt trên 300.000 lượt khách, giảm trên 77% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm gần 95% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu đạt 281 tỉ đồng; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 660 tỉ đồng, giảm trên 73% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm trên 93% so với cùng kỳ năm 2019; thiệt hại về du lịch khoảng 15.000 tỉ đồng.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch Quảng Nam

Hiện nay, trên 90% DN du lịch tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 DN hoạt động cầm chừng. Có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm; nhiều DN đang khó khăn với các khoản nợ: ngân hàng, thuế, bảo hiểm..., có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay... và đang đứng trước nguy cơ phải giải thể.

Để đảm bảo "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam xác định lộ trình mở cửa từng bước, theo tiêu chí "An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn và phù hợp với chỉ đạo chung".

"Với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, để có thể khôi phục trở lại hoạt động kinh doanh du lịch trong bối cảnh bình thường mới và mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn, bền vững; cần sự định hướng của các cấp lãnh đạo; sự chung tay, đồng hành, hiến kế của các địa phương, đơn vị và cộng đồng DN; đồng thời ngành du lịch cùng với tất cả các ngành, địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, phương án, kế hoạch để đón bắt cơ hội phục hồi ngay khi có điều kiện" – ông Hồng phát biểu.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị "Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch và bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa, quốc tế đến Quảng Nam", mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm tập trung thảo luận sâu các nội dung liên quan mở cửa đón khách được tổ chức như thế nào để vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch…