Nhờ phát huy các tiềm năng, thế mạnh về di sản văn hóa và tự nhiên, du lịch Quảng Nam những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ. Năm 2019, Quảng Nam đón gần 7,8 triệu lượt khách, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 21,3% mỗi năm. Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quảng Nam vẫn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Du lịch Quảng Nam đã nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng do các tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận và trao tặng.

Trong năm 2021, du lịch tỉnh Quảng Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Trong 9 tháng, tổng lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh hơn 410.000 lượt, giảm 53,5% so với cùng kỳ; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ hơn 7.000, giảm 67%. Doanh thu lưu trú gần 220 tỉ đồng, giảm 67,5% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành giảm 82,4%, riêng doanh thu ăn uống tăng 15,5%.