Ngày Lễ Quốc khánh 2-9, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sẽ có 669 chuyến bay dự kiến khai thác, trong đó 334 chuyến bay đi và 335 chuyến bay đến. Tổng số khách dự kiến hơn 92.000 lượt hành khách, giảm đáng kể so với con số hơn 112.000 lượt hành khách của ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ.



Trong đó, lượng khách quốc nội là chủ yếu với hơn 67.000 lượt hành khách đi và đến, còn lại là khách quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã triển khai nhiều phương án và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong khai thác, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 2-9.

Sáng 2-9 khách đến sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp nhưng không quá đông, không ùn tắc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sân bay Tân Sơn Nhất khá tấp nập, đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Do sân bay đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền xe buýt tới hành khách. Hiện vị trí xe buýt đã được dời lên đầu làn B (B06-B09) thay vì như trước kia tận cuối làn B, nhà ga quốc nội, nên được hành khách chú ý và chọn làm phương tiện di chuyển nhiều hơn.

Chị Thu An, tiếp viên tuyến xe buýt 152, cho biết trong hai ngày 1 và 2-9, số lượng khách đi xe buýt đã tăng lên nhiều, có chuyến lấp đầy ghế trên xe so với trước kia chỉ có 3-4 khách. Việc điều chỉnh vị trí xe buýt giúp ra vào trạm cũng dễ dàng, thuận lợi hơn vì có lực lượng an ninh sân bay đón đầu điều tiết.

Xe buýt được dời vị trí lên đầu làn B, nhà ga quốc nội, thuận tiện cho hành khách lên xuống xe

Sân bay tăng cường bảng hướng dẫn, thông tin về xe buýt và có tình nguyện viên hướng dẫn hành khách

Đáp chuyến bay từ Huế đến TP HCM, anh Phan Văn Hải nhận xét bay vào dịp lễ đông đúc nhưng anh khá bất ngờ khi di chuyển dễ dàng, thuận lợi hơn cả ngày thường vì sân bay cung cấp đầy đủ thông tin đầy đủ, dễ thấy.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã bổ sung nhiều thông tin trên các màn hình LED hướng dẫn sơ đồ di chuyển, các luồng xe… Trong đó, thông tin về xe buýt được in, trưng bày dọc lối đi để hành khách dễ nhận diện. Từ nhà ga đi bộ đến điểm bắt xe buýt chưa đến 2 phút.

Đồng thời, taxi truyền thống và xe công nghệ cũng được tổ chức lại ở các làn xe để thuận tiện đón khách hơn. Các làn xe đều có lực lượng an ninh đứng điều tiết, bố trí phân luồng để giao thông thông thoáng, trật tự...

Bảng thông tin hướng dẫn cũng được tăng cường bên trong nhà ga

Hành khách có thể theo dõi thông tin trên các bảng hướng dẫn để biết chỗ đón xe taxi, xe công nghệ, xe buýt

Thắt chặt an ninh bảo đảm an toàn cho hành khách đi lại dịp lễ 2-9

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong suốt cao điểm lễ 2-9 sẽ có khoảng 300 tình nguyện viên thuộc sân bay và các đơn vị trên địa bàn luân phiên túc trực hỗ trợ hành khách.

Anh Huỳnh Thanh Sơn, một tình nguyện viên, cho biết trong ca trực 2 giờ, anh đã hỗ trợ cung cấp thông tin nhà ga, chuyến bay, thực hiện quy định hàng không, hỗ trợ xe đẩy hành lý… cho khoảng 50 hành khách.

Dự kiến trong cao điểm lễ 2-9, trung bình mỗi ngày có 730 lượt chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 550 lượt chuyến nội địa và 180 lượt chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay bình thường.

Tình nguyện viên hỗ trợ hành khách

Sản lượng khách dự kiến trung bình khoảng 120.000 hành khách/ngày, gồm 95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế, tăng khoảng 12% so với sản lượng hiện tại. Dự kiến khách quốc nội chiều đi tăng cao trong ngày 1-9 và khách quốc nội chiều đến tăng cao trong ngày 4-9.