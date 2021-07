Ngoài ra, ứng dụng này cũng thông báo rõ theo quy định của Bộ Công Thương tại công văn số 4349 ban hành ngày 21-7, GrabExpress và GrabMart chỉ nhận giao các hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế. Đối tác tài xế Grab có quyền từ chối thực hiện các đơn hàng nằm ngoài danh mục hàng hóa thiết yếu.

Đại diện Grab thừa nhận việc giới hạn thời gian hoạt động và các mặt hàng giao nhận có thể sẽ tạo ra một số bất tiện nhất định trong quá trình sử dụng dịch vụ. Ứng dụng này mong người dùng thông cảm và cùng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP HCM.

Về quy định shipper muốn lưu thông phải có bảng tên, mã QR Code, băng đeo tay… theo hướng dẫn mới nhất của UBND TP HCM ngày 26-7, đại diện Grab khẳng định: "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng để có phương án hoạt động theo hướng bảo đảm tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đồng thời đáp ứng được nhu cầu giao nhận hàng thiết yếu, giúp người dân yên tâm ở nhà trong giai đoạn giãn cách xã hội".

Tối 26-7, Gojek cũng đã gửi thông báo đến tất cả đối tác tài xế, đối tác cửa hàng và người dùng về việc tạm dừng các dịch vụ mỗi ngày trong khung giờ từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo đó, dịch vụ đặt nhu yếu phẩm trên GoFood và dịch vụ đặt giao hàng GoSend tại TP HCM sẽ chỉ nhận đơn hàng trong khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ.

Gojek cũng cho biết đang lập danh sách các đối tác tài xế đang hoạt động để đăng ký với Sở Công Thương TP HCM nhằm hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá thiết yếu.

"Thời gian qua, Gojek đã và đang tích cực chủ động làm việc, đối thoại và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố như Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương TP HCM… để kiến nghị và tìm ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các đối tác tài xế được tiếp tục hoạt động trên địa bàn, đồng thời cam kết bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống Covid-19. Gojek hy vọng các cơ quan chức năng sẽ xem xét các đề xuất của Gojek và đưa ra hướng chỉ đạo phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và đảm bảo nguyên tắc của Chỉ thị 16" – văn bản của hãng xe công nghệ này nêu rõ.

Đại diện Gojek cũng cho hay các hoạt động của Gojek trên địa bàn Hà Nội cũng đã tạm ngưng hoàn toàn cho đến khi có thông báo mới.

Be thông báo ngừng 2 dịch vụ giao hàng từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau

Tương tự, Be cũng thông báo tạm ngưng dịch vụ Be giao hàng và Be đi chợ trong khung giờ từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau để bảo đảm giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND TP.

Về phía các sàn thương mại điện tử, nhiều đơn vị cho biết đang chờ hướng dẫn cụ thể về nhóm hàng thiết yếu được giao và sẽ thực hiện nghiêm theo quy định. Với quy định về thời gian giao hàng, đa phần sàn thương mại điện tử không bị ảnh hưởng nhiều do hoạt động giao nhận chủ yếu vào ban ngày, trừ một số sàn có dịch vụ giao nhanh sau 1-2 giờ.



Sàn thương mại điện tử Sendo trong ngày 26-7 đã gửi thông báo đến khách hàng về việc ưu tiên giao mặt hàng thiết yếu. "Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19, Sendo khuyến khích khách hàng chỉ nên mua các mặt hàng thiết yếu vào lúc này, các mặt hàng không thiết yếu có thể chờ sau khi dịch giảm bớt và việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn" - sàn này cho hay.