Sáng 8-7, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre làm lễ khai trương loại hình xổ số tự chọn thủ công.



Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, cho biết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ được giao là hoạt động kinh doanh phát hành vé số kiến thiết công trình phúc lợi xã hội.

Xổ số kiến thiết Bến Tre chính thức ra mắt loại hình xổ số tự chọn thủ công

Đây là ngành dịch vụ đặc biệt quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân, vừa tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh để đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội. Đồng thời, tạo công ăn, việc làm cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động, không có điều kiện tham gia sản xuất được ổn định cuộc sống.

Theo ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, các công ty xổ số khu vực miền Nam nói chung, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre nói riêng đều mong muốn đa dạng, phong phú thêm các loại hình kinh doanh, tiếp tục tăng nguồn thu đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Vì vậy, đến nay, loại hình xổ số tự chọn thủ công đã có 10 trong tổng số 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lựa chọn nghiên cứu, triển khai thực hiện, bao gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Bình Phước, Đồng Tháp và Kiên Giang. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là đơn vị thứ 11 đang tham gia mở rộng thị trường này.

Xổ số tự chọn là loại hình xổ số mà người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số, những lô số mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được công nhận sau thời điểm có kết quả mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre chọn làm kết quả trúng thưởng.

"Tiếp nối thành công của hoạt động xổ số truyền thống, đề án kinh doanh vé xổ số tự chọn thủ công Bến Tre đã được ban lãnh đạo công ty ấp ủ nhiều năm qua, mong muốn của chúng tôi là có thêm hoạt động vui chơi giải trí cho khách hàng, người dân trong tỉnh; đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách tỉnh qua việc phát triển thêm loại hình kinh doanh mới. Loại hình kinh doanh mới này được phát hành 7 ngày trong tuần và chỉ trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh Bến Tre" – ông Tuấn thông tin.

Về cơ cấu giải thưởng, vé xổ số tự chọn 2 chữ số trúng thưởng 70 lần so với giá mua; vé xổ số tự chọn 3 chữ số trúng thưởng 500 lần so với giá mua và vé xổ số tự chọn 4 chữ số trúng thưởng 3.200 lần so với giá mua.

Hơn 10 tỉ đồng phục vụ an sinh xã hội được công ty trao trong dịp này

Dịp này, công ty trao tặng 20 căn nhà nghĩa tình đồng đội (tổng trị giá 1 tỉ đồng); 5 căn nhà tình thương và 625 suất học bổng (tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng); 100 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá 5 tỉ đồng).