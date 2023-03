Bảo an tài khoản là sản phẩm bảo hiểm bảo vệ khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến. Thông tin này được ông Đỗ Minh Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) cho biết tại buổi ra mắt sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản, ngày 21-3.



Sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản được ABIC đưa ra trong bối cảnh tình trạng lừa đảo qua mạng đang gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. ABIC dẫn số liệu từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam cho thấy năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: Lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24,4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Ông Đỗ Minh Hoàng và đại diện Nhà môi giới bảo hiểm Marsh tại lễ ra mắt sản phẩm

Nhận định mức độ nghiêm trọng của rủi ro lừa đảo trực tuyến đối với người dân, bảo vệ tài sản của các chủ tài khoản và thương hiệu Agribank, Bảo hiểm Agribank đã hợp tác cùng Nhà môi giới bảo hiểm Marsh, nhà tái bảo hiểm QBE nghiên cứu và xây dựng sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản.

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, sản phẩm Bảo an tài khoản nhằm bảo vệ an toàn các tài khoản giao dịch trực tuyến, giúp người dân có thể giảm bớt gánh nặng tài chính khi bất cẩn trở thành nạn nhân của các rủi ro lừa đảo an ninh mạng.

Qua đó giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank. Đặc biệt, khi thiết kế sản phẩm, ABIC chú trọng đến việc đưa ra một sản phẩm bảo vệ toàn diện với mức chi phí phù hợp với đại đa số người dân. Bảo an tài khoản có mức phí chỉ 70 ngàn đồng/năm, quyền lợi chi trả lên đến 46 triệu đồng/tài khoản/năm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mức chi trả 46 triệu đồng/tài khoản/năm này, ông Đỗ Minh Hoàng cho biết ABIC và đơn vị tư vẫn đã tính toán để đưa ra mức chi trả phù hợp nhất với số đông.

Theo ông Hoàng, qua nghiên cứu, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những khoản tiền nhỏ, dễ thực hiện, trong khi khách hàng bị mất khoản tiền đó thường "tặc lưỡi cho qua". "Cho nên, trong giai đoạn đầu, chúng tôi đưa ra mức chi trả tối đa 46 triệu đồng là phù hợp, nhằm bảo vệ cho phần đông khách hàng. Về kế hoạch dài hạn, ABIC sẵn sàng tăng mức bảo vệ theo nhu cầu và khả năng tài chính của chủ tài khoản"- ông Hoàng cho hay.

Chia sẻ cụ thể về mức chi trả 46 triệu đồng/năm, ông Hoàng ví dụ nếu khách hàng bị lừa đảo 10 triệu đồng, ABIC sẽ bồi thường 10 triệu; khách hàng bị lừa đảo qua mạng 50 triệu đồng, ABIC sẽ bồi thường mức tối đa 46 triệu đồng.

Trước băn khoăn về thủ tục giải quyết bồi thường, Quyền Tổng giám đốc ABIC cho biết các thủ tục sẽ được thực hiện trên môi trường số để tạo thuận lợi cho khách hàng. Theo đó, khi khách hàng phát hiện giao dịch lừa đảo trên tài khoản, cần báo cho ngay Agribank để khóa tài khoản, sau đó phía ngân hàng sẽ thông tin đến ABIC để thực hiện thủ tục bồi thường.

Ưu điểm của sản phẩm Bảo an tài khoản là bảo vệ giao dịch thanh toán qua Internet khi bị lừa đảo bởi các hành vi như bị kẻ mạo danh cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, tổng đài,… đánh vào tâm lý cả tin của người dùng, gọi đến yêu cầu chuyển khoản đến số tài khoản giả mạo; đăng nhập vào các trang web giả mạo và bị lộ thông tin; bị tấn công bởi các phần mềm độc hại, virus..

Ngoài ra, ABIC còn bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí và thu nhập bị thiệt hại khi trở thành nạn nhân của Trộm cắp danh tính trực tuyến như: Chi phí thủ tục hồ sơ và công chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý, chi phí bưu chính, thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ việc để khôi phục danh tính, phí đơn xin vay khi đăng ký lại các khoản vay do bị ảnh hưởng bởi việc mất cắp danh tính, chi phí mở lại thẻ tín dụng.