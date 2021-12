Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam trực thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương (IDCS) vừa tổ chức tổng kết chương trình "Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Nam".



Ông Nguyễn Quang Huy, Cục phó Cục Công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương, cho biết chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam thực hiện. Năm 2021 có 78/170 doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình này nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, Bộ đã giảm xuống còn 51 doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ về dệt may, da giày, cơ khí, nhựa, điện tử….

Trong đó, nổi bật là những doanh nghiệp: Dệt Kim Thuận Thiên, May Đồng Khánh, Anh Khoa, May Mặc Thành Phát, sản xuất linh kiện cơ khí như Ốc Vít Việt Á, Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến, sản xuất linh kiện điện tử như Cơ Điện Tử Trường An…



Ông Hoàng Bá Sơn, Quyền Giám đốc IDCS, ký kết biên bản ghi nhớ với ông Nguyễn Văn Thành, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Củ Chi, tại lễ tổng kết

“Sự tham gia của các chuyên gia tư vấn của Samsung đã mang lại hiệu quả tích cực, như: năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp được tăng lên trung bình đạt 20%; nhà xưởng được bố trí lại bảo đảm tính phù hợp; tiết kiệm được diện tích trung bình đạt 34%; môi trường làm việc của người lao động tại doanh nghiệp được cải thiện thông qua triển khai các đề tại về 5S3D, PRO3M mang lại không gian làm việc khoa học, tiện lợi, dễ quan sát, dễ kiểm tra, dễ vận hành ...

Đặc biệt, thông qua tư vấn tại hiện trường sản xuất, các chuyên gia tư vấn chỉ ra cho doanh nghiệp rất nhiều lãng phí thông qua đề tài nhận dạng, đánh giá 10 loại lãng phí thường gặp trong sản xuất. Điều này mang lại niềm tin vào chương trình cho doanh nghiệp và chính người lao động" – ông Huy nêu kết quả.

Ông Nguyễn Quang Huy đề nghị Trung tâm IDCS và đặc biệt các doanh nghiệp thụ hưởng chương trình sẽ tiếp tục duy trì và phát huy thành quả cải tiến mà chương trình đã mang lại cho doanh nghiệp cũng như lan tỏa tinh thần tự cải tiến sản xuất, đổi mới công nghệ trong công đồng để đưa ngành công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển.