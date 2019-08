Ngày 14-8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, do vi phạm quy chế làm việc của Bộ.

Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm Chủ tịch. Hội đồng kỷ luật có 3 ủy viên gồm bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; ông Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

Bộ Công Thương cũng đã gia hạn thời hạn xử lý kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông thêm 2 tháng (đến hết ngày 24-10-2019). Lý do gia hạn do Bộ Công Thương đưa ra là do vụ việc này có liên quan đến nhiều người.



Trước đó, Bộ Công Thương đã có kết luận nội dung tố cáo tại Vụ Thị trường trong nước liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý cán bộ khi đi công tác tại nước ngoài cùng một số nội dung liên quan.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Ảnh: MOIT

Theo đơn tố cáo, ông Trần Duy Đông được điều động từ Vụ Thị trường châu Mỹ về giữ chức vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khi chưa có kinh nghiệm cũng như chuyên ngành đào tạo không liên quan. Về vấn đề này, kết luận của Bộ Công Thương cho rằng đơn phản ánh đúng về mặt hiện tượng nhưng chưa đúng bản chất sự việc vì ông Đông được điều động, bổ nhiệm ngang cấp, đúng thẩm quyền và đã thống nhất ý kiến giữa lãnh đạo hai vụ trên, và theo đúng trình tự, thủ tục...

Đơn tố cáo cũng nêu vấn đề công tác triển khai bỏ phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng ở Vụ Thị trường trong nước không tuân thủ theo quy trình. Đặc biệt với Phòng Hạ tầng thương mại, ông Đông dùng quyền lực để can thiệp, yêu cầu bỏ phiếu 3 lần cho đến khi đạt kết quả đưa một cá nhân khác vào chức danh phó trưởng phòng.

Theo kết luận của Bộ Công Thương, việc bỏ phiếu tín nhiệm trong trường hợp này là không cần thiết. Vụ Thị trường trong nước tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng 3 lần là không hợp lý. Đồng thời, Vụ chưa thống nhất trong việc công khai kết quả bỏ phiếu làm phát sinh khiếu nại, thắc mắc của công chức nên nội dung đơn phản ánh là đúng thực tế.

Ông Trần Duy Đông cũng bị "tố" có những vi phạm trong việc sinh hoạt Đảng, đi công tác ở nước ngoài.