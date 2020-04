Nhu cầu đi chợ giùm tăng mạnh

Ngày 2-4, Công ty CP beGroup cho biết đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển (beBike, beCar, be đi tỉnh, thuê xe theo giờ) trong vòng 15 ngày kể 1-4. Trong thời gian này, khách hàng có thể đặt giao hàng beDelivery và be Đi chợ để được mua hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, bảo đảm nhu cầu hằng ngày mà không cần phải ra ngoài. Như be Đi chợ đã giảm phí mua hàng từ 50.000 đồng xuống 30.000 đồng/đơn hàng. Theo đại diện Be, hiện mỗi ngày dịch vụ beDelivery nhận được khoảng 15.000 lượt yêu cầu, tăng 200% so với trước thời điểm có dịch Covid-19.

Trong khi đó, Grab cũng đã thông báo dừng toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh đến hết ngày 15-4. Dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng cũng ngừng từ ngày 2-4 đến hết 15-4. Dịch vụ GrabFood, GrabMart và dịch vụ GrabExpress vẫn duy trì bình thường. Thông tin từ đại diện GoViet cho biết các dịch vụ GoBike, GoFood và GoSend vẫn hoạt động. GoViet cũng vừa ra mắt gói bảo hiểm GoShield hỗ trợ cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

T.Phương - N.Hải