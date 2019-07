Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) đã chuyển đổi mô hình chăn nuôi heo con hậu bị sang heo thịt an toàn để cung cấp lượng hàng lớn thịt heo mỗi ngày cho thị trường TP HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Thịt heo Sagrifood được bán tại một siêu thị Co.opmart ở TP HCM

Với quy trình sản xuất khép kín từ trang trại đến bàn ăn, Sagrifood đã kiểm soát chặt chẽ các khâu trong sản xuất: thức ăn - con giống - chăn nuôi - giết mổ và phân phối, nhằm bảo đảm sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng một cách tốt nhất, thịt heo VietGAP do Sagrifood cung ứng ra thị trường hiện nay điều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam kết 100% không nhiễm ASF và không dính bất kỳ chất cấm nào trong quy trình chăn nuôi. Hiện Sagrifood còn phục vụ một dòng sản phẩm cao cấp hơn đó chính là thịt heo thảo mộc Sagri - một trong những sản phẩm được nuôi cho ăn bằng thức ăn thảo mộc thiên nhiên nên sản phẩm chất lượng, ngon và thơm mang lại nhiều giá trị cao cho người tiêu dùng.

Để có những món ăn ngon từ thịt heo an toàn và bảo đảm sức khỏe, Sagrifood khuyên người tiêu dùng nên tìm đến những địa chỉ đáng tin cậy và có uy tín trên thị trường để mua sản phẩm, đặc biệt các điểm bán mà do Sagrifood phân phối hiện nay, cụ thể là hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sagrifood ở TP HCM như: 69-71-73 Bùi Hữu Nghĩa, quận 5; 162 Nguyễn Thị Định, quận 2; 285/125 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10; 220/52/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh; 200 Dương Thị Mười, quận 12; 3 Bến Súc, huyện Củ Chi và các điểm bán tại siêu thị Co.opmart, Co.opFood, Lotte Mart, Genshai, Big C, Emart, VG Food.