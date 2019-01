Chi tiền triệu mua bưởi "tài - lộc"

28/01/2019 05:00

Ngày 27-1, phiên chợ Tết xanh - Quà Việt mở cửa tại 12 Phùng Khắc Khoan (quận 1, bên trong khuôn viên văn phòng liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy tụ 150 gian hàng của 80 đơn vị, cung cấp hơn 1.000 mặt hàng nông đặc sản sạch do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Văn phòng phía Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Phiên chợ kéo dài đến ngày 2-2 (28 tháng chạp), giới thiệu nhiều mặt hàng đặc trưng Tết như mứt dừa, lạp xưởng, tôm khô, tôm chua, cá khô, củ kiệu, trà hoa cúc, hạt điều rang muối, nấm hương, măng rừng khô…



Bưởi khắc chữ “Tài”, “Lộc” có giá đến 1,9 triệu đồng/cặp nhưng vẫn đắt hàng Ảnh: NGỌC ÁNH

Tại phiên chợ, gian hàng bưởi, dừa khắc chữ của nhà vườn từ Bến Tre được khách hàng mua sắm đặc biệt chú ý vì độ tinh xảo của các tác phẩm. Nhân viên bán hàng cho hay lượng hàng đem đến chợ rất hạn chế, chỉ có 30 quả bưởi khắc chữ tài, lộc và 12 quả dừa hồ lô phúc, lộc, thọ. Từ sáng sớm đã bán được 4 cặp bưởi (mỗi cặp kèm giỏ 1,9 triệu đồng).

Công ty CP Màu cây cỏ Việt Nam trình diễn tại chỗ quá trình làm mứt dừa ngũ sắc từ các màu tự nhiên như: gấc, lá dứa, đậu biếc, thanh long ruột đỏ… được người tiêu dùng thích thú. Các loại màu tự nhiên được công ty này bán với giá 20.000 đồng/lọ 20 ml. Lạp xưởng tươi Tiền Giang (thương hiệu Hoàng Ngân) là một trong những mặt hàng bán chạy nhất phiên chợ. Chỉ sau 2 giờ, 27 kg (trong 30 kg sản phẩm mang đến phiên chợ) đã bán hết. Ông Nguyễn Phước Vinh, đại diện thương hiệu, cho biết người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nên các sản phẩm không có phẩm màu, phụ gia, chất bảo quản như lạp xưởng của Hoàng Ngân bán rất tốt. "Bình thường chúng tôi chỉ bán được 30 kg/ngày và chỉ bán 2 ngày cuối tuần nhưng giáp Tết lên đến khoảng 300 kg/ngày" - ông Vinh tiết lộ.

Cũng bán sạch 50 trái dừa sơn, vẽ chữ thư pháp trong 4 ngày hội chợ ở Big C An Lạc (từ 24 đến 27-1) và thêm gần 20 trái từ Chợ Lách để giao theo đặt hàng của khách, ông Nguyễn Văn Tạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), cho biết dừa vẽ thư pháp đang là mặt hàng trang trí "hot" trong Tết này. Sản phẩm do các giáo viên dạy mỹ thuật của trường làm. "Những trái dừa vừa già, tròn đều được lựa chọn để phun sơn màu rồi vẽ trang trí hình hoa mai, hoa đào kèm chữ "phúc", "lộc", "thọ" hoặc "như ý", "phát tài"… giá 80.000 đồng và có thể bảo quản được rất lâu" - ông Tài nói và cho biết thêm nhóm giáo viên trong trường đang có một gian hàng bán hoa kiểng ở Bến Bình Đông, quận 8. Khoảng 50 trái dừa vẽ thư pháp đang trên đường từ Bến Tre đưa lên quận 8 để kịp bán trong những ngày tới.

N.Ánh - T.Nhân