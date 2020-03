Một số hệ thống siêu thị đã triển khai kẻ vạch, dán ký hiệu khoảng cách 2 mét nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng khi thanh toán và thực hiện thêm nhiều hình thức tuyên truyền vận động khách xếp hàng, thực hiện các biện pháp phòng dịch nơi công cộng… cũng như mua hàng online, mua hàng qua điện thoại hoặc các ứng dụng trên zalo, viber.

Một số siêu thị đã dán vạch quy định khoảng cách an toàn tại khu vực quầy thu ngân

Tuy nhiên, do lượng người tập trung đông nên nhiều người bỏ qua quy định về khoảng cách an toàn, đứng sát nhau trong khu vực mua hàng, quầy cân rau củ, thịt cá tươi và quầy thu ngân, gây khó khăn cho việc kiểm soát và mất an toàn phòng dịch.