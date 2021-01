Trong thông điệp gửi đến các doanh nghiệp bất động sản thành viên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), nhận định trên cơ sở Chính phủ kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, dự báo năm 2021, thị trường bất động sản cả nước và TP HCM sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng trở lại theo hướng minh bạch, ổn định; chưa có nguy cơ xảy ra tình trạng "đóng băng" hoặc "bong bóng" bất động sản do sức mua và tổng cầu nhà ở có khả năng thanh toán vẫn cao.

Theo ông Châu, phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền sẽ giữ vai trò chủ đạo của thị trường bất động sản, là cơ hội để người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư tạo lập được nhà ở.

Ông Châu dự báo thị trường bất động sản 2021 tiếp tục đà hồi phục

Trong bối cảnh đó, ông Châu đề nghị các tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản xem xét tăng tỉ trọng đầu tư vào phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội, dù lợi nhuận thấp nhưng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Qua đó, góp phần cùng Nhà nước giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động, sinh viên và người nhập cư.

Đồng thời, xem xét đầu tư vào các đề án, chương trình mục tiêu của TP HCM như: Đề án phát triển TP Thủ Đức; Khu đô thị mới Thủ Thiêm; các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ; dự án chỉnh trang di dời tái định cư nhà trên và ven kênh rạch; nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, sinh viên; những dự án mời gọi đầu tư của thành phố, quận, huyện...

Ông Châu còn lưu ý các doanh nghiệp thành viên cần quan tâm xây dựng uy tín thương hiệu doanh nghiệp, xác lập tinh thần doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân làm giàu hợp pháp, chính đáng với khát vọng cống hiến nhiều nhất cho đất nước, luôn thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật.

Cùng nhau phối hợp chặt chẽ để kiểm soát giá nhà, không để tình trạng giá nhà tăng nóng, tăng ảo xảy ra trong năm 2021, trên cơ sở xác định "lợi nhuận kỳ vọng" ở mức hợp lý, để "chia sẻ" hiệu quả đầu tư với khách hàng và cộng đồng xã hội. Đồng thời, luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với khách hàng và nhà đầu tư khi huy động vốn bán nhà hình thành trong tương lai, hoặc huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp, hoặc cam kết trả lợi nhuận trong kinh doanh (condotel)...

Quan tâm chuyển đổi sang nền kinh tế số, xây dựng các nền tảng (platform), công nghệ Blockchain, áp dụng mô hình quản lý BIM, thực tại ảo AI, trực tuyến (online), xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big data)…

Cuối cùng là bảo đảm "3 an toàn" trong xây dựng bộ máy, nguồn nhân lực và trong quá trình đầu tư xây dựng kinh doanh: an toàn về pháp lý; an toàn về tài chính và tín dụng; an toàn về nội bộ. Trước hết, xây dựng và chăm sóc nguồn nhân lực có chất lượng cao cả về vật chất và tinh thần, để đạt được năng suất - hiệu suất cao, như TS Paul Krugman (Giải Nobel Kinh tế năm 2008) đã nói: "Năng suất lao động không phải là tất cả nhưng về lâu dài nó hầu như là tất cả", nhằm nâng cao "sức chống, chịu" của doanh nghiệp ứng phó với các tình huống rủi ro, hoặc các biến cố bất ngờ như trường hợp đại dịch Covid-19 hiện nay.