Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang kiến nghị Cục PCCC-CNCH tổ chức đoàn kiểm tra dự án chung cư Napoleon Castle 1 (số 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Cat Tiger Khareal làm chủ đầu tư trước thông tin hàng trăm hộ dân vào đây sinh sống khi công trình chưa được nghiệm thu.



Lỗi chủ đầu tư, khách hàng gánh

Theo phương án kiến trúc quy hoạch do UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, dự án chung cư Napoleon Castle 1 có diện tích gần 3.000 m2, gồm 3 tầng hầm, 40 tầng nổi khi đi vào hoạt động sẽ có 824 căn hộ.

Ghi nhận thực tế tại dự án chung cư Napoleon Castle 1, hiện công trình này vẫn đang xây dựng dang dở, trong sảnh còn có cả một "xưởng" gia công. Đường vào khu vực căn hộ ở phía sau còn ngổn ngang việc tô trát, từng tốp công nhân ra vào liên tục. Trong số 3 tầng hầm, một tầng ngập nước, 2 tầng còn lại người dân để xe máy, ôtô chật kín… Ông P., một cư dân ở đây, cho biết hàng trăm hộ đã nhận căn hộ để vào ở nhưng chỉ có 2 thang máy hoạt động, điện nước được lắp đặt rất cẩu thả, thấm ngập khắp nơi, trời mưa nước tạt vào hành lang đọng thành vũng.

Chung cư Napoleon Castle 1 vẫn còn ngổn ngang công trình nhưng đã đưa người dân vào ở để kịp tiến độ bàn giao

"Chủ đầu tư đã bàn giao trễ hạn hơn 3 tháng và đến nay gần nửa năm, người dân chúng tôi phải sống cảnh bề bộn này. Nếu có hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra thì chúng tôi không biết ra sao. Nhiều người rất bức xúc nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng vì không lẽ căn hộ nhận rồi vẫn phải đi thuê trọ!? Đây rõ ràng là lỗi của chủ đầu tư nhưng lại bắt chúng tôi gánh chịu" - ông P. bức xúc.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH CYN, một khách hàng mua căn hộ ở dự án này với giá 2,2 tỉ đồng, cho biết theo hợp đồng, chủ đầu tư đến quý I/2019 phải bàn giao căn hộ cho người dân và phải thực hiện không quá 60 ngày. Nhưng đến ngày 30-5, chủ đầu tư thông báo khách hàng thanh toán đủ 95% số tiền mua căn hộ mới được bàn giao.

"Dù đã thanh toán tiền đầy đủ nhưng căn hộ bàn giao cho chúng tôi không đúng như trong hợp đồng, đồ đạc ngổn ngang, dây điện lòng thòng, trần nhà loang lổ, ống thoát nước nhìn xuyên hết các tầng… Chúng tôi không chấp nhận một căn hộ bê bối như vậy. Họ bàn giao cho qua chuyện để tránh bị phạt trễ tiến độ. Chúng tôi làm việc với chủ đầu tư hết lần này đến lần khác từ tháng 7 đến nay nhưng họ nói khách hàng muốn làm gì thì làm, tiền thì không bao giờ trả lại!" - vị đại diện cho biết.

Những khách hàng này dù đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý về PCCC, giấy phép sử dụng thang máy, giấy phép về an ninh trật tự, giấy phép vận hành chung cư… nhưng chủ đầu tư không cung cấp được. Phóng viên đã liên lạc với Công ty TNHH Cat Tiger Khareal để được thông tin về việc khách hàng phản ánh nhưng vị đại diện công ty này báo bận, hẹn làm việc sau.

Xử phạt vì chưa nghiệm thu

Liên quan đến sự việc này, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi kiểm tra ngày 16-10 vừa qua, sở đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Cat Tiger Khareal 55 triệu đồng vì đưa từng phần công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu theo quy định (chủ đầu tư thừa nhận đã lập biên bản bàn giao nhà cho khoảng 200 khách hàng để thi công nội thất). Đồng thời, buộc công ty trong 1 tháng phải tổ chức nghiệm thu và bồi thường thiệt hại cho bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có.

"Trong tuần này, sở sẽ yêu cầu chủ đầu tư thống kê toàn bộ các hộ đã vào sử dụng căn hộ và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang, chính quyền địa phương có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ… với chung cư này" - ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định công trình chưa được nghiệm thu mà đưa vào sử dụng là đã vi phạm do không bảo đảm an toàn PCCC, quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Các công trình này tiềm ẩn mất an toàn và nguy cơ cháy nổ cao. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH sẽ có báo cáo, xin ý kiến Cục Cảnh sát PCCC-CNCH - Bộ Công an để xử lý chủ đầu tư công trình theo quy định.