Do tác động kép của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) và Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều quán bia lớn ở Hà Nội phải tạm đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay, hoặc hoạt động rất cầm chừng.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đến nơi những đông người để tránh lây nhiễm, do đó các cửa hàng, quán nhậu rất vắng khách.



Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống quán bia hơi lớn ở Hà Nội như Hải Xồm đang tạm đóng cửa một số cơ sở trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân). Dù thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, các cửa hàng này đã thông báo mở cửa trở lại từ ngày Mùng 9 hoặc Mùng 10 Tết, nhưng đến nay vẫn tạm ngừng kinh doanh.

Chịu "cú đúp" tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100, các quán bia lớn tạm đóng cửa - Clip: Minh Phong

Lượng khách sụt giảm lớn, trong khi chi phí duy trì hoạt động một cửa hàng bia hơi ở Hà Nội là khá lớn khiến nhiều ông chủ lao đao. Đơn cử như hệ thống bia hơi Hải Xồm, các cửa hàng đều nằm ở vị trí đắc địa tại các tuyến phố trung tâm, đông đúc ở Hà Nội. Do đó, chi phí thuê mặt bằng, cùng với tiền lương nhân viên là rất lớn, nếu như lượng khách không đủ để bù đắp sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trước đó, hệ thống bia hơi Hải Xồm, Thu Hằng là những điểm đến quen thuộc ở Hà Nội. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 và ảnh hưởng từ Nghị định 100, nhiều cửa hàng đã không còn duy trì được sự ổn định.

Quán bia hơi Hải Xồm trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay

Trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông), quán bia Thu Hằng từng thuê 4-5 căn shophouse liền kề để kinh doanh, lượng khách rất đông nhưng hiện nay cũng đã ngừng hoạt động, thậm chí biển quảng cáo đã được tháo dỡ gần hết, bàn ghế đã thu dọn. Tại đây, công nhân xây dựng đang sửa lại nhà cho biết, quán ngừng hoạt động và chủ cửa hàng đã trả lại cho bên cho thuê.

Ở phía đối diện, cửa hàng bia hơi Hải Xồm căng biển quảng cáo sắp khai trương với hệ thống 5 căn shophouse từ trong Tết Nguyên đán, tuy nhiên trước tình hình này, việc đi vào hoạt động chính thức là rất khó khăn và mạo hiểm với nhà đầu tư.

Một số hình ảnh "đìu hiu" tại các quán bia hơi ở Hà Nội:

Tác động của dịch Covid-19 và Nghị định 100, khiến tình hình kinh doanh của các quán bia rất khó khăn

Khung cảnh hiếm thấy ở các hệ thống bia hơi nổi tiếng ở Hà Nội như Hải Xồm, Thu Hằng

Thông thường sau Tết Nguyên đán, các cửa hàng ăn, quán nhậu sẽ phục vụ lượng khách lớn

Một số quán bia hoạt động cầm chừng trong bối cảnh lượng khách giảm lớn. Theo một nhân viên chạy bàn, chủ cửa hàng buộc phải giảm lượng nhân viên vì doanh thu không đủ để bù đắp.

Nếu tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài, việc hoạt động trở lại của các quán bia là không dễ dàng

Quán bia Thu Hằng trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông), trước đó thuê khoảng 5 căn Shophouse liền kề để kinh doanh, nhưng nay đã đóng cửa hoàn toàn.

Công nhân xây dựng cho biết họ được thuê để sửa lại tầng 1, phía cửa hàng bia đã trả lại mặt bằng cho bên cho thuê.

Ở phía đối diện, một quán bia lớn cũng treo biển sắp khai trương từ trong Tết Nguyên đán với mặt bằng rất rộng, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động