6 xã thuộc TP Biên Hòa gồm Hiệp Hòa, Tân Hạnh, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước, An Hòa chính thức lên phường từ ngày 1-7, (hiện Biên Hòa chỉ còn 1 xã duy nhất là xã Long Hưng). Ngay sau đó, giá đất nền cũng như đất "trôi nổi" ở những khu vực này tăng chóng mặt, có nơi được đẩy lên gấp 3-4 lần so với thời điểm vài năm trước.



Đụng đâu cũng gặp "cò"

Trong vai người mua đất, chúng tôi có mặt tại khu vực gần cầu mới Hóa An (phường Hóa An) để tìm hiểu giá đất, một số "cò" đã nhao ra giới thiệu, sẵn sàng đưa khách đi tìm đất. Theo những "cò" này, giá đất tại đây đang tăng cao kể từ ngày xã được chuyển lên thành phường và giao dịch rất nhộn nhịp. Nói rồi một cò đất chỉ cho chúng tôi từng "mối" từ khu trung tâm phường đến các con hẻm và cả các khu đất ở cách xa, còn hoang vắng. Trừ những khu còn mang dáng dấp đồng ruộng hoặc còi cọc gần nghĩa trang, còn trong các con hẻm, khu dân cư đã tương đối đông đúc, "cò" hét giá đến 15-17 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực phường Hóa An tuy không có cảnh cò đất rao bán nhộn nhịp nhưng nếu là người đi tìm mua đất, hỏi đâu cũng dễ bắt gặp những người mối mang, giới thiệu đất. Không chỉ "cò" mà cả những người dân trong khu vực cũng đều nói đất của họ đã tăng giá lên rất nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.

Ở phía bên kia TP Biên Hòa, các khu thuộc phường Tam Phước đất được hô với giá 16-17 triệu đồng/m2. Ở phường Phước Tân, dọc Quốc lộ 51, cũng tương tự. "Việc xã lên phường sẽ kéo theo cơ sở hạ tầng nhanh chóng phát triển và mọi thứ sẽ thay đổi nên giá đất tăng là đương nhiên" - một chủ đất ở phường Phước Tân nói.

Tại phường Hiệp Hòa, tức Cù Lao Phố, nơi được coi là "đảo ngọc", cù lao xanh nay của TP Biên Hòa, đang được quy hoạch phát triển nên giá đất ở đây đã tăng rất cao. Thậm chí được đánh giá là khu vực "sốt" nhất địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đất nông nghiệp trên địa bàn phường đang được hét với giá 9-10 triệu đồng/m2, đất ở có nơi rao đến 30 triệu đồng/m2. "Nơi đây được quy hoạch thành đô thị xanh hiện đại giữa trung tâm TP nên giá đất cao là bình thường (!?)" - một chủ đất khẳng định.

Bảng cảnh báo chính quyền địa phương dựng ở phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ảnh hưởng lớn đến công tác đền bù

Theo ghi nhận của phóng viên, việc giá đất ở các xã mới lên phường tăng cao còn kéo theo giá đất ở các phường trung tâm TP Biên Hòa tiếp giáp các phường nói trên được đẩy lên khá nhiều. Tại phường An Bình, Tam Hiệp, Tân Hiệp, Tân Phong, hiện đất được rao giá tùy theo khu vực từ 17-33 triệu đồng/m2. Ở các phường Bửu Hòa, Tân Vạn nhiều khu vực được kêu giá từ 20-22 triệu đồng/m2.

Nhiều môi giới nhà đất lâu năm ở Biên Hòa cho biết hiện giá nhà đất tại nhiều khu vực ở TP Biên Hòa đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với vài năm trước.

Tuy nhiên có một thực tế là dù giá đất tăng cao nhưng giao dịch thực tế diễn ra không nhiều, các sàn môi giới khá yên ắng. Theo nhân viên tại một sàn môi giới, nhiều khả năng giá đất được đẩy lên cao giữa những người đầu cơ, còn người có nhu cầu ở thực thì không đủ khả năng mua hoặc không mấy tha thiết. Người này còn cho biết từ nhiều tháng trước, khi mới có thông tin các xã sẽ thành phường, đã có nhiều người từ xa tìm về đây để gom đất.

Trước thực trạng giá đất tăng đột biến ở một số khu vực, UBND TP Biên Hòa đã có cảnh báo. Tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa cũng đã có nhiều cuộc họp nắm bắt tình thế để xử lý. Theo bà Nguyễn Ngọc Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, giá đất biến động tại một số khu vực trên địa bàn TP, xuất phát từ quyết định chính thức từ xã thành phường. Bà Liên đánh giá việc giá đất giao dịch trên thị trường bị đẩy lên quá cao sẽ ảnh hưởng lớn đến các dự án đang và sắp triển khai ở xung quanh. "Khi đó, việc tính toán bồi thường sẽ phải đặt trong một diễn biến mới để người dân đồng tình giao đất, nếu không công tác đền bù sẽ kéo dài" - bà Liên nhìn nhận.