Ông Võ Kim Nguyên, Tổng Giám đốc Louis Capital, giải thích việc gía cổ phiếu TGG tăng trần 5 phiên tiếp là do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu của các nhà đầu tư. Việc này nằm ngoài sự kiểm soát và công ty không có sự tác động nào đến giá giao dịch trên thị trường.Theo đó, cổ phiếu TGG đã tăng từ phiên ngày 4-8 đến nay với mức giá tăng trên 30%, kéo từ vùng giá 5.810 đồng/cổ phiếu lên 8.120 đồng/cổ phiếu trong phiên 10-8.

Tính luôn phiên giao dịch buổi sáng nay (11-8) thì TGG đã tăng trần liên tiếp 6 phiên, đang ở mức giá 8.690 đồng/cổ phiếu. Trong khi năm 2021, cổ phiếu TGG cùng nhóm cổ phiếu thuộc họ Louis có liên quan ông Đỗ Thành Nhân đã tăng trần liên tục nhiều phiên, với đỉnh cao của TGG vượt hơn 70.000 đồng/cổ phiếu.



Bảng giải trình của lãnh đạo TGG

TGG là thành viên của Louis Holdings hoạt động trong các lĩnh vực: nông sản, bất động sản; thủy sản; mua bán nợ; trồng trọt và chăn nuôi; chứng khoán. Từ tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Thành Nhân, trước đây là Chủ tịch HĐQT của Louis Capital, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, ban đầu cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ ngày 4-1 đến 6-10-2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt thời đó, cùng các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để giao dịch chứng khoán mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu TGG của Louis Capital; cổ phiếu BII của Louis Land (BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.



Báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Louis Capital cho thấy doanh thu thuần 209,8 tỉ đồng, gấp 11,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 lỗ 13 tỉ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ lãi 43,6 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là -8,5 tỉ đồng. Công ty cũng giải trình nguyên nhân lỗ còn do không có khoản lợi nhuận đáng kể từ đầu tư chứng khoán và do doanh nghiệp mới bổ sung lý do chi phí phân bổ lợi thế thương mại trong quý vừa rồi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Louis Capital đạt doanh thu thuần 515,8 tỉ đồng, gấp gần 29 lần cùng kỳ; doanh thu bán hàng đạt 301,8 tỉ đồng; gấp 21,5 cùng kỳ; doanh thu bán gạo là 57,157 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ không có. Doanh thu tài chính là 23,3 tỉ đồng, tăng so với mức 147 triệu đồng của cùng kỳ năm trước nhờ lãi bán các khoản đầu tư. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Louis Capital là 9,6 tỉ đồng.