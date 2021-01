Ngày 27-1, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và công tác điều hành chỉ đạo thông suốt trong hệ thống quản lý thuế, quản lý thu thuế trên địa bàn TP Thủ Đức (TP HCM), trước mắt sẽ giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức trên địa bàn TP Thủ Đức.

Theo Tổng cục Thuế, Chi cục Thuế Quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các Phường thuộc Quận 2 cũ).



Người dân đi làm thủ tục hành chính ở UBND quận Thủ Đức - Ảnh: SỸ HƯNG

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các Phường thuộc Quận 9 cũ).

Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các Phường thuộc Quận Thủ Đức cũ).

Tổng cục Thuế cho biết thời gian triển khai việc quản lý thuế nêu trên sẽ thi hành kể từ ngày 25-1-2021 cho đến khi có văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy Cơ quan thuế TP Thủ Đức.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế TP HCM có trách nhiệm phân công 1 Chi cục Thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 Chi cục Thuế và cử lãnh đạo Cục Thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn. Đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa TP Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và Trung ương.

Trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan Thuế TP Thủ Đức, Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP HCM giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Chi cục Thuế trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trước đó vào ngày 9-12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM với tỉ lệ đồng ý 100%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021. TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức.

Sau khi thành lập, TP Thủ Đức rộng trên 211 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người; nằm giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.