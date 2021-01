Sáng 10-1, chương trình Lắng nghe và Trao đổi do HĐND TP HCM phối hợp cùng Đài truyền hình TP HCM đã được tổ chức với chủ đề "Tết Tân Sửu: Vui tươi – An toàn – Tiết kiệm – Nghĩa tình". Tại chương trình, các cơ quan, ban ngành TP cho biết đã chuẩn bị chu đáo và đang triển khai công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác tổ chức các lễ hội phục vụ Tết, hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu 2021.



Riêng công tác chuẩn bị hàng Tết, theo ghi nhận của chương trình, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm gia tăng từ nay đến Tết Nguyên đán. Hàng hóa trong nhóm bình ổn thị trường Tết đã được chuẩn bị số lượng lớn, nhiều hơn chỉ tiêu TP giao và bảo đảm dẫn dắt thị trường.

Các doanh nghiệp bán lẻ tăng cường kiểm tra hàng hóa đầu vào nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm Tết

Thông qua chương trình, người dân TP HCM đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, kiểm tra tất cả cơ sở sản xuất, kể cả cơ sở sản xuất nhà nước để người dân yên tâm tiêu thụ sản phẩm; kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, TP cần bình ổn các mặt hàng thiết yếu, trong đó đặc biệt là mặt hàng thịt, trứng, không để giá tăng quá cao.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, cho biết cử tri vẫn rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa; do đó đề nghị cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, điểm bán hàng.

Bên cạnh đó là kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh trong kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm tại các chợ truyền thống, điểm bán hàng; tăng cường kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP cũng đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu, vừa bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết.Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Đẩy mạnh kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm của nông dân thành phố. Mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, các điểm bán hàng bình ổn giá, các chuyến xe lưu động đến trực tiếp các KCX-KCN, các khu dân cư xa trung tâm TP, cần đảm bảo đa dạng chủng loại hàng hóa, giá cả hợp lý, thời gian bán hàng phù hợp cho người dân mua hàng.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, cho biết từ nay đến sát Tết, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được tăng cường và siết chặt hơn nữa. Từ tháng 10-2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP đã tập trung kiểm tra những doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đặc biệt, kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết như: thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh mứt, kẹo, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm, thực phẩm đông lạnh nhập khẩu… và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. "Chúng tôi đã thành lập 20 đoàn kiểm tra với khoảng 300 thanh tra viên, bố trí trực 24/24 giờ ở chợ đầu mối và kiểm tra liên tục ở kênh phân phối truyền thống thống, hiện đại để đặc biệt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và test nhanh để kiểm tra chất lượng hàng hóa không chứa các chất độc hại" – bà Phong Lan cho biết và khuyến cáo người dân không cần dự trữ thực phẩm trong những ngày Tết vì hàng hóa rất dồi dào, chợ/siêu thị chỉ nghỉ mùng 1 Tết nên luôn có hàng tươi mới cho bà con. Trong khi đó, nếu người dân mua hàng hóa dự trữ mà bảo quản không đúng cách, khi sử dụng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.