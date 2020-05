Sáng 2-5, khảo sát các chợ lẻ tại TP HCM như Bàn Cờ, Thái Bình, Bà Chiểu, Thị Nghè, Nguyễn Tri Phương, cho thấy các mặt hàng rau củ, trái cây, thịt cá dồi dào, giá cả ổn định. Lượng người đến mua sắm không đông đúc.

Bà Nghiêm Thị Giàu, buôn bán tại chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP HCM, cho biết lễ rơi vào dịp cuối tuần nên nhiều gia đình đã tranh thủ về quê cũng như đi du lịch rất nhiều. Còn theo bà Lan, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP HCM, hôm nay và ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ nên nhiều người vẫn chưa trở lại TP HCM. Do đó, lượng khách đến chợ mua sắm vẫn còn thưa thớt nên giá cả nhiều mặt hàng vẫn ổn định.

Giá cả nhiều mặt hàng ở chợ ổn định

Thông tin từ các chợ đầu mối nông sản thực phẩm tại TP HCM, trong dịp lễ cũng như các ngày nghỉ cuối tuần, lượng hàng hóa về chợ vẫn dồi dào, đủ cung cấp nhu cầu thị trường, không có tình trạng thiếu hụt cũng như giá cả tăng đột biến.

Tại chợ đầu mỗi nông sản thực phẩm Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày 1-5 là 231 tấn, ngày 2-5 là 235 tấn. Giá heo mảnh hôm nay có tăng nhẹ so với ngày hôm trước 5.000 đồng/kg, lên 100.000-105.000 đồng/kg. Thịt heo pha lóc tại chợ ổn định. Riêng thịt cốt lết tăng 5.000 đồng lên 105.000 đồng/kg, đùi rọ 110.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng). Do tiêu thụ trong những ngày nghỉ lễ giảm nên lượng rau củ, trái cây về chợ đầu mối cũng giảm khá mạnh, hiện còn khoảng 1.800 tấn, giảm khoảng 200 tấn. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ giảm nên giá nhiều mặt hàng rau củ giảm vài ngàn đồng/kg.

Giá heo mảnh tăng nhẹ

Theo báo cáo từ chợ đầu mối Thủ Đức, TP HCM, ngày 2-5, lượng hàng về chợ đạt 2.778 tấn. Giá cả nhiều mặt hàng ổn định. Riêng mặt hàng bầu, bí, ngò rí bán chậm nên giá bán ra giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg. Riêng bắp cải tròn, đậu cove về ít nên giá bán tăng 1.000 đồng/kg. Các mặt hàng trái cây như dưa hấu đỏ, dưa hấu sọc, vú sữa Cần Thơ, xoài cát Hòa Lộc về chợ ít, sức mua tăng nên giá tăng nhẹ từ 1.000-5.000 đồng/kg.