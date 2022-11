Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về phương án phát hành trái phiếu với mục đích góp vốn đầu tư vào các công ty con nhằm thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh heo.



Cụ thể, BaF Việt Nam dự kiến phát hành tối đa 600 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và phát hành tại thị trường trong nước.

Thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Về kế hoạch sử dụng số tiền huy động được trong đợt chào bán này, BaF Việt Nam dự kiến dùng 280 tỉ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng; dùng 110 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỉ đồng lên 130 tỉ đồng; góp lần lượt 70 tỉ đồng vào 3 công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Đối tượng chào bán là Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – thành viên Ngân hàng Thế giới (WB), nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

BaF Việt Nam cũng công bố một số thông tin tài chính gần nhất khi phát hành trái phiếu đợt này. Theo đó, trong 3 năm gần nhất, BAF đều có lãi: Năm 2021 lãi 387,3 tỉ đồng; 9 tháng đầu năm 2022 lãi 297,5 tỉ đồng.

Trước đó, hồi tháng 8-2022, công ty này cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu với tổng khối lượng 300 tỉ đồng và hiện chưa đến hạn thanh toán gốc, lãi.