Ngày 21-3, Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6.976 tỉ đồng và 556 tỉ đồng.



Cụ thể, tháng 2, công ty PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.848 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỉ đồng. Đáng chú ý, dù doanh thu thuần lũy kế 2 tháng đầu năm nay giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lũy kế 2 tháng vẫn đạt 556 tỉ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ phản ánh đà tăng trưởng so với mức lợi nhuận kỷ lục năm ngoái nhờ thay đổi cơ cấu hàng hóa.



Khách hàng giao dịch tại cửa hàng PNJ

Đại diện PNJ cho biết doanh thu trang sức bán lẻ và doanh thu 24K duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu trang sức bán sỉ giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái vì thị trường chung suy giảm.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng và sự suy giảm của sức mua chung, PNJ cho biết phải triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng để thu hút khách hàng mới.



Tính đến cuối tháng 2, hệ thống PNJ có 368 cửa hàng trên 55 tỉnh thành. Đại gia vàng tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan dù thị trường vàng trầm lắng, giá vàng SJC và giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại không quá biến động do với đà nhảy vọt hoặc giảm sốc của giá vàng thế giới.

Liên quan đến giá vàng SJC, đến 16 giờ ngày 21-3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch mua vào 66,65 triệu đồng/lượng, bán ra 67,35 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 54,8 triệu đồng/lượng mua vào, 55,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nhẹ so với buổi sáng.