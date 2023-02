Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1-2023 với con số tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo đó, PNJ tiếp tục doanh thu thuần cao chót vót, với 4.129 tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỉ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.



Đáng chú ý, trong khi các mảng doanh thu trang sức bán lẻ, doanh thu giảm khá mạnh so với cùng kỳ vì tháng 1 trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, doanh thu vàng 24K các loại gồm vàng trang sức, vàng nhẫn… lại tăng đột biến.

Cụ thể, doanh thu vàng 24K trong tháng đầu năm tăng tới 96,9% so với cùng kỳ do ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm nay nằm trong tháng 1 và lập kỷ lục cả về doanh số và số lượng sản phẩm. Tỷ trọng của nhóm vàng 24K tăng mạnh từ 23,8% cùng kỳ lên 39,6% trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Khách mua vàng nhộn nhịp dịp Thần Tài tại công ty PNJ

Nhu cầu mua vàng lấy may dịp Thần Tài năm nay dù không bằng những năm trước nhưng cũng tăng cao hơn ngày thường, nhiều người tranh thủ mua vàng ngay từ mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng, thay vì chờ đúng ngày mùng 10 tháng Giêng mới đi mua.



Trước đó, năm 2022, hoạt động kinh doanh của PNJ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 33.876 tỉ đồng và 1.807 tỉ đồng, tăng mạnh hơn 73% và 75,6% so với năm 2021. Trong đó, các mảng doanh thu chính đều tăng như doanh thu bán lẻ tăng 80%, bán sỉ cũng tăng 56% và doanh thu vàng 24K tăng 75% so với cùng kỳ do nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.