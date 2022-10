Bộ Tài chính vừa có tờ trình Ban cán sự đảng Chính phủ xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là 3 năm, từ năm 2019 đến 2022. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch, các địa phương áp dụng giãn cách xã hội, lượng khách vào chơi casino giảm mạnh nên thời gian thí điểm bị gián đoạn. Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi casino đến hết năm 2024.



Đề xuất cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi casino đến năm 2024, thay vì đến năm 2022 đã được Bộ Tài chính đề cập nhiều lần trong các báo cáo gửi Chính phủ trước đó.

Theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có 9 casino đang hoạt động, trong đó có 8 casino chỉ cho người nước ngoài vào chơi. Duy nhất casino Phú Quốc (Kiên Giang) thí điểm cho người Việt vào chơi.

Bộ Tài chính ủng hộ đề xuất kinh doanh casino ở Khu dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí tại đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Kỳ Nam

Về kết quả kinh doanh của các casino trên cả nước hiện nay, theo Bộ Tài chính, hiện cả 8 casino đang hoạt động đều đang lỗ nặng. Trong giai đoạn 2017-2019, các casino trên cả nước có doanh thu bình quân khoảng 1.700 tỉ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 858 tỉ đồng/năm.

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các casino hoạt động khó khăn, phải tạm dừng kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Riêng casino Hồng Vận không kinh doanh trong năm 2021.

Do đó, hiệu quả kinh doanh của các casino giảm mạnh. Năm 2021, doanh thu của các casino chỉ bằng 89% so với năm 2020, bằng 58% so với năm 2019. Tổng doanh thu của 6 casino nhỏ Đồ Sơn (Hải Phòng), Lợi Lai (Quảng Ninh), Hoàng Gia (Quảng Ninh), Hồng Vận (Quảng Ninh), khách sạn quốc tế Lào Cai, Silver Shores (Đà Nẵng) trong năm 2021 đạt 86 tỉ đồng và 3 casino quy mô lớn Nam Hội An, Hồ Tràm, Phú Quốc đạt doanh thu 1.462 tỉ đồng.

Về việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino, Bộ Tài chính cho biết triển khai tại dự án ở Phú Quốc từ đầu năm 2019. Lũy kế từ khi kinh doanh đến hết năm 2021, doanh thu từ casino này đã trừ chi phí trả lương đạt 3.218 tỉ đồng. Tổng lượt khách vào chơi casino là 240.560 lượt, trong đó khách Việt chiếm 65,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 570 tỉ đồng, nộp ngân sách 209 tỉ đồng.



Vừa qua, một số địa phương đề xuất đầu tư xây dựng dự án casino, tuy nhiên trong báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính ủng hộ đề xuất của TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà.

Cũng theo Bộ Tài chính, cơ quan này nêu rõ mô hình phát triển casino gắn với khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí theo kết luận của Bộ Chính trị là phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án có casino tại các địa bàn khó khăn, chưa có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cần phải có cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư khi xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Trước đó trao đổi với Báo Người Lao Động, GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng việc mở thêm casino cần xem xét kỹ lưỡng khi các casino hiện hữu gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, từ việc cấp phép đầu tư kinh doanh cho đến thí điểm cho người Việt Nam vào chơi. Các công việc này cần được hoàn tất, có đánh giá tác động cụ thể trước khi xem xét mở thêm casino.