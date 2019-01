Địa lan, hoa đào Đà Lạt hút hàng

29/01/2019 23:59

Trên những con đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung, quanh hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên... đã tấp nập không khí mua bán. Nhiều người rất quan tâm đến địa lan và hoa đào Nhật Tân giống từ Hà Nội đưa vào thuần dưỡng tại Lâm Đồng để làm quà biếu hoặc trang trí trong nhà.



Sản lượng địa lan Đà Lạt dịp Tết này hạn chế hơn các năm trước

Qua tìm hiểu của phóng viên, do thời tiết năm nay biến đổi bất thường, các loại hoa đặc trưng của TP Đà Lạt nở sớm nên phần lớn loại nở đúng Tết thường có giá cao hơn 20% so với năm ngoái. Cụ thể, đối với hoa đào Nhật Tân, giá cho thuê mỗi chậu từ 1 - 3 triệu đồng., giá bán phổ biến từ 5 - 10 triệu đồng. Đây là giống hoa đào Nhật Tân ghép và thực sinh (gieo hạt) sản xuất chuyên canh trên diện tích 6.000 m2 dưới chân núi Voi, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng từ 5 năm nay. Với địa lan, giá dao động 300.000 - 800.000 đồng/cành. Trung bình mỗi chậu địa lan có 3 - 7 cành với giá bán từ hơn 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Hiện cả 2 loại hoa này đang bán rất chạy nhờ màu sắc đẹp, dáng thế đa dạng, sang trọng, phù hợp trang trí trong công sở hoặc nhà có phòng khách rộng. Tuy nhiên, lượng hàng ra thị trường lại không được dồi dào như mọi năm.

Chị Huỳnh Thị Mỹ, chủ cơ sở địa lan Hào Mỹ (đường Trần Hưng Đạo), cho biết năm nay, vườn lan của chị chỉ đưa ra thị trường khoảng 5.000 cành các loại. Dù mới đưa ra trưng bày nhưng đã có nhiều khách hàng đến đặt mua gần hết. Các chủ cơ sở địa lan và đào Nhật Tân dự báo trong vài ngày tới, giá 2 loại hoa này có thể còn tăng cao khi nhu cầu mua sắm tăng, còn lượng hàng dự trữ ngày càng giảm.

