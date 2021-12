Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, mới đây đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Trong đó, đối với những dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài, không có tính khả thi thực hiện, nhà đầu tư không có năng lực hoặc thiếu trách nhiệm phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng: tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý lại quy hoạch chi tiết, phần diện tích tập trung đông dân cư giao lại cho UBND thị xã Điện Bàn để sắp xếp, chỉnh trang khu dân cư, có sự hỗ trợ của nhà đầu tư (cho phép đưa vào chi phí dự án).

Công ty Bách Đạt An được cấp phép nhiều dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Đối với những dự án đang giải phóng mặt bằng dở dang, nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện: đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh, các tiện ích xã hội khác.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc hiện có 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang triển khai.

Trong số 70 dự án, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (công ty mẹ của công ty Bách Đạt An) là doanh nghiệp chiếm nhiều nhất khi được cấp phép làm chủ đầu tư đến 13 dự án. Đây là doanh nghiệp hết sức "tai tiếng" trong thời gian qua khi vướng lùm, tranh chấp với một đơn vị môi giới dẫn đến việc cả ngàn người mua đất kéo nhau đi đòi sổ đỏ. Đến thời điểm này, tất cả 13 dự án của doanh nghiệp này đều chưa đủ điều kiện giao dịch. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thu hồi 4 dự án của Công ty CP Bách Đạt An.