Ngày 23-7, thông tin từ Sở Du lịch TP HCM cho biết Sở vừa tổ chức đón đoàn gần 500 khách của Công ty HDFC ERGO General Insurance đến từ Ấn Độ đang tham gia tour khám phá, trải nghiệm và dự hội nghị tại thành phố. Tour do Công ty cổ phần Quản lý điểm đến Châu Á tổ chức từ ngày 20-7 đến 25-7.

Cụ thể, đoàn khách du lịch này sẽ tham dự hội nghị, lưu trú tại các khách sạn, tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành, Địa đạo Củ Chi… trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực Việt Nam và Ấn Độ tại một số nhà hàng trên địa bàn.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, cho biết ngành du lịch TP HCM rất vui mừng khi đoàn khách MICE chọn thành phố là điểm đến du lịch. Với lợi thế và tiềm năng, ngành du lịch thành phố sẽ có thêm động lực để sớm phục hồi và tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu trong ngành du lịch Việt Nam.

Đoàn khách MICE tới TP HCM và tham dự sự kiện tối 22-7 ở TP HCM

Sự kiện đón đoàn khách MICE là tín hiệu cho thấy thị trường du lịch quốc tế đã bắt đầu có những chuyển động khởi sắc, Việt Nam và TP HCM đã trở thành điểm đến được khách du lịch quốc tế quan tâm. Ngành du lịch TP kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc, phát triển bền vững và ổn định.

Theo thống kê số liệu, trong 7 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến TP HCM đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 208,3% so cùng kỳ năm ngoái; khách du lịch nội địa đạt hơn 18,6 triệu lượt, tăng 40% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt hơn 93.500 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Một trong những đóng góp quan trọng vào thành quả đó là du lịch MICE. Du lịch MICE đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch thành phố phục hồi nhanh, chuyển mình mạnh mẽ. MICE được xác định là một trong 7 sản phẩm du lịch đặc trưng nhiều tiềm năng cần đẩy mạnh khai thác trong chiến lược phát triển du lịch" - đại diện Sở Du lịch nói.

Để thu hút dòng khách này, Sở Du lịch TP đã ban hành "Chính sách du lịch MICE TP HCM" hỗ trợ và khuyến thưởng đối với hội nghị doanh nghiệp như chương trình đón tiếp, chào mừng; quà tặng lưu niệm dành cho trưởng đoàn; hỗ trợ giảm giá vé một số điểm tham quan du lịch ở thành phố…