Doanh nhân xông đất đầu năm Mậu Tuất

Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)

Ông Võ Văn Châu

Tập trung vốn khu vực nông nghiệp, nông thôn

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank trong năm 2017 đều đạt tăng trưởng tốt so với năm trước và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 259,5 tỉ đồng, tăng 71,2% so với năm trước. Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định, nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng được triển khai hiệu quả… Ngay đầu năm 2018, Kienlongbank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phát triển thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch giúp mở rộng mạng lưới để hoạt động hiệu quả hơn.

Dù thị trường tài chính Việt Nam trong năm qua vẫn còn nhiều thách thức nhưng ngân hàng đã đạt được những kết quả rất đáng kể, làm tiền đề cho Kienlongbank tiếp tục phát triển, tăng trưởng ổn định trong năm 2018. Năm qua, chúng tôi đã có nhiều chính sách miễn, giảm lãi vay, chia sẻ khó khăn với khách hàng chăn nuôi heo, bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 12…

Năm nay, ban lãnh đạo Kienlongbank xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề cao tính minh bạch và chuyên nghiệp, kiên định theo định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện đại trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, chủ trương của ngân hàng là tiếp tục định hướng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel

Ông Nguyễn Quốc Kỳ



Ưu tiên đầu tư cho du lịch nhiều hơn

Năm 2017, dù có nhiều cơ hội và thách thức, ngành du lịch Việt Nam vẫn tiếp tục khởi sắc và đóng góp mạnh vào tổng GDP cả nước, trong đó là nguồn thu từ khách quốc tế khi lượng khách đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Có kết quả này, tôi nghĩ ngành du lịch đã thật sự chủ động đổi mới, sáng tạo và quan tâm nhiều hơn.

Tính chủ động ở đây được thể hiện thông qua việc du lịch đã được ưu tiên đầu tư nhiều hơn. Các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch trong năm 2017 cả trong và ngoài nước được quan tâm đầu tư như là các hội chợ du lịch quốc tế cùng với các hoạt động trao đổi và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia được tổ chức thường niên… đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Sau khi Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị được thông qua, hai vấn đề mà Chính phủ rất quan tâm là đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam và nới rộng chính sách visa cho các quốc gia trong tương lai. Các công ty du lịch trong nước cũng được xem là một hạt nhân đóng góp vào việc gia tăng lượt khách quốc tế đến thông qua việc chủ động khai thác khách quốc tế và phục vụ thông qua đường không và đường thủy.

Dưới góc độ của một doanh nghiệp lữ hành, theo tôi để ngành du lịch phát triển hơn nữa, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành du lịch, bao gồm tái cơ cấu sản phẩm và tái cơ cấu thị trường khách thông qua việc ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách thúc đẩy du lịch, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia, chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Chẳng hạn, đối với các chính sách thúc đẩy du lịch: Chính phủ và các ban ngành cần phải có chính sách nhất quán và dự báo được xu thế trong dài hạn trong công tác quy hoạch phát triển du lịch để tập trung nguồn lực đầu tư, tránh đầu tư dàn trải và đầu tư một cách cầm chừng, tạm thời. Có thể nới lỏng thêm một số thị trường tiềm năng, việc gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân từ 5 nước Tây Âu phải sớm được ban hành trước khi hết hiệu lực để doanh nghiệp có đủ thời gian thực hiện chương trình xúc tiến bán, tăng số ngày được phép tạm trú của khách quốc tế đến Việt Nam từ 15 ngày lên đến 30 ngày, đặc biệt đối với du khách đến từ các nước Châu Âu, Mỹ…

Ngoài ra, Chính phủ cần nhanh chóng đưa Luật Du lịch vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op

Ônng Nguyễn Anh Đức

Bán lẻ sẽ tiếp tục bùng phát

Năm 2018 được dự báo là năm tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam sau chuỗi dài của các năm có nhiều khó khăn. Năm nay cũng là năm thị trường bán lẻ sẽ có sự bùng phát rất lớn ở cả kênh bán lẻ hiện đại (đang duy trì ở mức phát triển lớn về mặt số lượng cũng như mạng lưới bao phủ đang trải rộng ở các thành phố cấp 1, cấp 2 thậm chí cấp 3) và phát triển đa kênh hóa của các mô hình bán lẻ hiện đại từ mô hình trực tuyến, mô hình không thông qua cửa hàng. Thậm chí mô hình bán lẻ thông qua cửa hàng cũng sẽ có cuộc "cách tân" tạo ra những hình ảnh mới mẻ hơn, mang lại cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng hơn, chuyên nghiệp hơn, mang xu hướng công nghiệp 4.0.

Saigon Co.op đã có sự chuẩn bị cho năm 2018 mang tính chất dài hơi từ nhiều năm trước. Đối với các mô hình kinh doanh hiện hữu của Saigon Co.op thông qua cửa hàng sẽ được phát triển rộng hơn nữa không phải chỉ ở những thành phố lớn trực thuộc trung ương mà sẽ phát triển ra các tỉnh khác trong phạm vi cả nước cũng như các thành phố cấp 2, thị xã, huyện, thị trấn trên cả nước. Dự kiến, số lượng các cửa hàng Saigon Co.op sẽ phát triển trong năm 2018 sẽ lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm tất cả mô hình.

Bên cạnh đó, các mô hình kinh doanh được phát triển trong năm 2017 gồm Co.op Smile, Cheers được đẩy nhanh. Mô hình siêu thị phục vụ phân khúc cao cấp với cái tên rất mới mẻ là Fine Life sẽ ra mắt thành viên đầu tiên trong năm 2018 tại TP HCM.

Ngoài ra, Saigon Co.op sẽ củng cố và phát triển mô hình thương mại không thông qua cửa hàng, trong đó có mô hình thương mại điện tử thông qua website, thông qua ứng dụng mobile… Trong đó, có các mô hình dịch vụ cũng sẽ được gia tăng đối với các mô hình có điểm bán tại cửa hàng lẫn online. Thứ nhất, đối với mô hình kinh doanh trực tuyến thông qua những kênh internet, mạng xã hội, chúng tôi đã vận hành thử nghiệm thị trường từ năm 2017, sẽ đẩy mạnh hơn trong 2018. Thứ hai, sẽ phát triển mạnh mô hình online gần offline: mang những trải nghiệm online đến cửa hàng, khách hàng có thể tận dụng những cơ hội mua sắm vật lý nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ hiện đại của online.

Tất cả những nỗ lực đó nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số trong năm 2018 và giữ vững vị trí nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam cũng như mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ và nhiều giá trị cộng thêm hơn.

Bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công CP Đầu tư BĐS Thiên Minh

Bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm

Đầy cơ hội phát triển

Năm Mậu Tuất, tôi cho rằng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, quy mô về vốn cũng sẽ tăng mạnh và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục tung ra thị trường các dự án mới đã gần như hoàn thiện về pháp lý trong năm 2017. Vì vậy, thị trường sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp môi giới. Tuy nhiên, đây vẫn là một năm đầy cơ hội để phát triển. Sản phẩm tung ra thị trường sẽ đa dạng hơn với nguồn cung dồi dào và nguồn cầu cũng sẽ dễ dàng tiếp cận.

Ngoài ra, một số chính sách thay đổi khiến nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn. Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài sẽ cạnh tranh công bằng để chiếm lĩnh thị phần.

Riêng bất động sản nghỉ dưỡng, khách hàng sẽ dịch chuyển đầu tư đối với một số dự án có vị trí ở những khu vực tỉnh thành có vùng biển còn hoang sơ, hạ tầng đang trên đà phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn những khu vực đã hình thành và đi vào hoạt động từ trước đó.

Riêng với Công ty Thiên Minh, chúng tôi luôn nhìn thấy cơ hội của thị trường dù bất cứ vào thời điểm nào. Chính vì vậy, chúng tôi luôn thay đổi các chính sách, xây dựng những cơ chế mới, làm mới đội ngũ để đáp ứng theo định hướng là hợp tác phát triển, hợp tác đầu tư, độc quyền phân phối và cam kết mua lại.

