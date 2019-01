Doanh thu hãng hàng không Vietjet tăng 24%

25/01/2019 08:00

Ngày 24-1, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) công bố kết quả kinh doanh năm 2018. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trước kiểm toán của Công ty cho biết tổng doanh thu đạt 52.400 tỉ đồng, tăng 24% so với năm trước và đạt 103% so với kết hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỉ đồng. Doanh thu vận tải hàng không đạt 33.815 tỉ đồng, tăng 49% so với năm trước và đạt 112% so với kế hoạch. Doanh thu phụ trợ tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu doanh thu phụ trợ có sự chuyển dịch từ 25% năm 2017 lên gần 27% năm 2018.



Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31-12-2018 đạt 7.161 tỉ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,04 lần. Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6%. Tỉ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) ở mức 11,5.

Vietjet thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…, tàu bay Vietjet cũng khai thác tại khu vực các sân bay Dubai, Doha. Chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietjet được đẩy mạnh nhằm tăng cường thu về ngoại tệ từ bán vé và lợi thế giá nhiên liệu quốc tế thấp hơn trong nước.

Năm 2018, hệ số sử dụng ghế đạt trên 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%. Tỉ lệ đúng giờ (OTP) đạt 84,2%.

Năm 2018, Vietjet bắt đầu nhận và khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 16%. Đội tàu bay của Vietjet tính tới 31-12-2018 bao gồm 64 tàu bay với tuổi trung bình chỉ 2,82 năm.

Trước đó, ngày 2-1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với con số lợi nhuận lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất lần đầu tiên vượt mức hơn 100.000 tỉ đồng, ước đạt khoảng 102.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 2.800 tỉ đồng, tăng 15% so với kế hoạch. Trong đó, công ty mẹ ước đạt 73.500 tỉ đồng doanh thu và 2.012 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 102,7% kế hoạch năm 2018. Tổng số nộp ngân sách hợp nhất năm 2018 gần 6.600 tỉ đồng.

Năm 2018, Vietnam Airlines ước thực hiện an toàn gần 142.000 chuyến bay, vận chuyển 22 triệu lượt khách và gần 350.000 tấn hàng hóa. Chỉ số đúng giờ (OTP) vượt mục tiêu năm và đạt ở mức cao 90%.

Đội máy bay của Vietnam Airlines tiếp tục được mở rộng, nâng cấp trong năm 2018 với việc bổ sung 2 máy bay thân rộng Airbus A350 và 3 máy bay thân hẹp thế hệ mới A321neo. Vietnam Airlines cũng được công nhận là hãng hàng không 4 sao năm thứ ba liên tiếp theo tiêu chuẩn Skytrax.

D.Ngọc