5 ki - ốt cà phê mang đi thương hiệu Viva Star Vietnamese Coffee To Go – VCTG của Công ty CP Vietnamese Coffee To Go đã khai trương hoạt động trong sáng 5-5.



Trước mắt, 5 ki-ốt cà phê và nhà vệ sinh công cộng này được đặt tại các khu vực trung tâm thành phố, đông đúc người qua lại (2 ki-ốt tại bến xe bus Bến Thành, đường Hàm Nghi; 1 ki-ốt ở góc Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai, 1 ki-ốt ở Tú Xương - Cách Mạng Tháng 8; 1 ki-ốt tại góc Hoàng Văn Thụ - Lê Bình).



Bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viva International, cho biết trước khi triển khai mô hình cà phê mang đi kết hợp phục vụ nhà vệ sinh công cộng, công ty đã khai thác 4 nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí cho người dân kết hợp với việc kinh doanh cửa hàng cà phê phục vụ tại chỗ.

Ông Shyam Sunder, CEO của Công ty Cổ phần Vietnamese Coffee To Go, cho biết chi phí đầu tư 1 ki-ốt khoảng 400-700 triệu đồng, tùy diện tích. Trong đó, bao gồm hai phần: đầu tư vào ki-ốt và ký quỹ trả trước tiền thuê mặt bằng trong thời gian 2 năm đầu. Mỗi ki-ốt được quyền khai thác thời gian tôi thiểu là 3 năm, tối đa là 5-10 năm.



Người đi đường vẫn có thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí mà không cần phải mua cà phê

Sau đợt khai trương 5 ki-ốt cà phê mang đi này, Viva sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp tục khảo sát địa điểm mới và lên kế hoạch nhân rộng. Mặt khác, khi mô hình này đủ lớn (trên 10 điểm), Viva dự kiến sẽ trích lợi nhuận của công ty, đầu tư thêm cho các nhà vệ sinh công cộng, giúp giữ cho các nhà vệ sinh công cộng luôn sạch sẽ và tiện lợi cho mọi người.