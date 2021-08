Lo gặp vướng với giấy đi đường

Theo các địa phương, từ ngày 25-8, các đối tượng được tham gia giao thông phải có giấy đi đường do Công an TP cấp (trước đó là giấy do sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức cấp). Do đó, một số người có thể chưa được cấp giấy đi đường mới, gặp khó khăn trong việc di chuyển qua các chốt kiểm soát. Vì vậy, các DN cần tính toán phương án "3 tại chỗ" để bảo đảm có đủ nhân sự để duy trì hoạt động trong một vài ngày tới, cho đến khi nhận được giấy đi đường mới.