Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tính đến ngày 24-4, đã có thêm Công ty Du lịch Vietravel, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cùng công bố tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao.

Tour trực thăng đầu tiên cho du khách được Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour khai thác vào ngày 29-4 với giá 4.080.000 đồng/khách.

Công ty Du lịch Vietravel cũng vừa tung tour "Ngắm TP HCM từ trên cao bằng máy bay trực thăng" trong chuỗi chương trình "TP HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" của ngành du lịch thành phố. Giá tour mở bán là 4.080.000 đồng/khách với 40 phút bay.

Du khách sẽ lần đầu tiên được du ngoạn TP HCM từ trên cao. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Công ty Du lịch Vietravel, đây là tour trực thăng lần đầu tiên được khai thác với kỳ vọng đem đến cho du khách trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Từ một góc ấn tượng ở trên cao, du khách sẽ thỏa sức ngắm nhìn sự dịch chuyển thú vị của giao thông, những địa danh - công trình kiến trúc đặc trưng của vùng đất từng được mệnh danh "Hòn Ngọc Viễn Đông", như: Aeon Mall Tân Phú - RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm - Bến Nhà Rồng - Sông Sài Gòn - Tòa tháp Landmark81 - Khu Du lịch Bình Quới…

Trong khi đó, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đang chào bán tour ngắm TP HCM từ trên cao với giá 4.939.000 đồng/khách. Công ty này kỳ vọng đem lại "một trải nghiệm du lịch cực đỉnh" cho du khách.

Công ty TSTtourist là đơn vị đầu tiên công bố mở bán tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao.

Các doanh nghiệp cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đa dạng tour ngắm thành phố bằng trực thăng với các điểm tham quan và dịch vụ độc đáo hơn.

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết sản phẩm du lịch này không chỉ phù hợp với đối tượng khách lẻ mà còn khá khả quan với khách đoàn. Các nhóm khách có thể chọn chuyến bay riêng. "Công ty sẽ thiết kế tour theo yêu cầu của khách. Chương trình mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt so với những chuyến bay thông thường bởi ở tầm nhìn đặc trưng, tour trực thăng sẽ tối ưu nhu cầu trải nghiệm ngắm cảnh và thư giãn trên không của du khách" - ông An nói.

Chương trình khám phá thành phố trên không bằng trực thăng đa dạng từ thời gian (20-80 phút), giá cả và điểm xuất phát (sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Bệnh viện 175). Chương trình sẽ đưa du khách tham quan các điểm trên không bằng 1 trong 2 loại trực thăng AW-189 hoặc EC-155B1, với các điểm: Cầu Phú Mỹ - Bến cảng Nhà Rồng - Cầu Thủ Thiêm - Tòa tháp Landmark 81 - Bệnh viện Quân y 175 - Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, ngày 12-4, Sở Du lịch TP HCM phối hợp các ban ngành, Công ty Trực thăng Miền Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các doanh nghiệp lữ hành bay khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch "Ngắm TP HCM từ trên cao" bằng máy bay trực thăng. Sau hơn một tuần triển khai, các doanh nghiệp đã xây dựng hoàn chỉnh sản phẩm và mở bán tour.

Loại hình tour mới này được kỳ vọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch cho TP HCM trong bối cảnh mở cửa hoàn toàn khách du lịch trong nước và quốc tế.